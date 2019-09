Poklanjamo knjigu 'Naša kuća u plamenu'

Knjiga 'Naša kuća u plamenu' bit će objavljena 25. rujna 2019.

Naša kuća u plamenu knjiga je o jednoj obitelji koja se sa svojom osobnom krizom nosi tako što se počinje baviti jednom još većom krizom, krizom našeg planeta. Greti je bilo tek osam godina kada je pogledala dokumentarac o klimatskoj krizi i upitala se kako to da o tome nitko ne govori. Kako političari i odrasli općenito mogu govoriti o bilo čemu drugome ako je to jedino važno? Greta ima fotografsko pamćenje i počinje proučavati klimatsku krizu i način kako se o njoj govori u medijima. Navela je roditelje da promijene način življenja i majku da napusti posao jer je zbog njega morala često putovati zrakoplovom. Bio je to prvi znak Gretine snažne volje i moći uvjeravanja. Zatim je odlučila pokušati uvjeriti i nas da se pokrenemo već danas, a ne sutra.

'Ova je knjiga krik (...) Svjedočanstvo zapisano u trenutku kada među nas dolazi vjesnik nevolje. Krik, tjeskoba malog djeteta ili odrasloga, ima dublje značenje: upozoriti na nevolju, izbjeći smrt. Kriza ove obitelji zapravo je dokaz njene inteligencije. (…) Jer ovo je knjiga o tome kako je jednoj obitelji u Stockholmu živjeti u zemlji koja je, unatoč svim hvalisanjima u vrijeme izbora, jedan od najvećih proizvođača stakleničkih plinova po stanovniku. Ova knjiga nije nužno o tome kako stvari stoje ili kakve će postati. Ona dolazi ravno iz srca, u kratkim slikama, kao na okretnoj pozornici na kojoj se obitelj pokazuje iz svih kutova dok se u njenim osjećajima odražava ludilo svijeta... Dagens Nyheter

Hrabro i tvrdoglavo. I iskreno se nadam da će potaknuti borbu za spas klime. Expressen

Snažno i važno štivo… Usuđuju se biti u isti mah pesimistični i optimistični, osobni i činjenični, vođeni uvjerenjem da pojedinci zaista mogu dovesti do velikih promjena. Sydsvenskan

