Peta i posljednja sezona 'Broad Cityja' - Abbi i Ilana moraju odrasti

Pomalo napuštajući dvadesete, glavne junakinje serije 'Broad City' pomalo napuštaju i svoja pomaknuta lutanja po životu i hektičnoj metropoli u kojoj žive. Nažalost, to znači da napuštaju i nas - jer ovo je zadnja sezona 'Broad Cityja' - ali zato su nam, na odlasku, poklonile neke od svojih najboljih epizoda.

Ilana i Abbi još su tamo negdje od 2014. prave newyorške kraljice. Ne, nisam napisala 'kraljice New Yorka' - ta titula više asocira na fensi-šmensi cure i žene koje vladaju najrazvikanijim i najglamuroznijim newyorškim događajima, klubovima, restoranima i partyjima. To bi bile neke nasljednice Carrie Bradshaw i te ekipe - ako u ovome novom američkom svijetu uopće još i postoje. Abbi i Ilana, međutim, kraljice su same sebi i jedna drugoj , a newyorške su zato što su se, nakon završenih fakulteta, naselile u tu golemu metropolu i stale je istraživati, uranjati u nju na svoj osebujan način.

U epizodama koje slijede dvije će glavne junakinje ove serije korak po korak spoznavati da su se promijenile, odrasle, sazrele, da su sada spremne čak i za neke teške odluke, čak i na prekide nekih veza, čak i na međusobno razdvajanje, možda i napuštanje New Yorka, ali ako ste pomislili da to znači prekid Abbinih i Ilaninih, kako to kaže Abbina romantična partnerica u jednoj epizodi - shenanigana - onda ste se prevarile. Čak i kada stvari postanu krajnje ozbiljne, kada dođe do teških i važnih razgovora, od kojih će neki biti vrlo bolni za obje - Abbi i Ilana učinit će to onako kako je svojstveno njima - uz ludovanje kroz sve ono što veliki New York može ponuditi, od otvaranja izložbi do interaktivnih kazališnih predstava pa sve do propadanja u šahtove. Učinit će to uz svoju milenijalsku, feminističku, fluidno seksualnu, ponekad i pomalo gadljivu osobnost, uz svoju i dalje prisutnu sklonost krivim potezima i odlukama. I dalje će nas nasmijavati.

Po mnogočemu, ovo je jedna od najboljih sezona 'Broad Cityja'. Na jedan doista lijep i zabavan način pokazuje nam evoluciju ove dvije nedvojbene newyorške kraljice, njihov prelazak iz ludih dvadesetih u možebitno još luđe, ali ipak fokusiranije tridesete. Sigurno, njihov će nas odlazak ražalostiti. No ovom nam sezonom pokazuju da ne moramo brinuti za njih. Odrasle su, znaju što će sa sobom. I ostat će vjerne sebi.