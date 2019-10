'Ovo je razonoda, ali vrlo ozbiljna razonoda': Kako su se 'nakačili' na naš najpoznatiji amaterski zbor, otkrili su nam njegovi veterani, ali i oni koji bi to željeli postati

Svake godine Akademski zbor Ivan Goran Kovačić organizira veliku audiciju za nove članove, a mi smo posjetili ovogodišnju i doznali što je sve potrebno da bi se dospjelo među goranovce, zboraše koji, iako su amaterski pjevači, nastupaju s najprestižnijim domaćim orkestrima te vrhunskim solistima i dirigentima

'Među članovima imamo od jedva 18-godišnjaka do ljudi od 65, 70 godina. Bilo je i onih koji su sa 16 došli u 'Kovačić', a kad su tako mladi, ako osjetimo da je glas dobar, da ima potencijala, ali nije još mutirao, obično im kažemo da dođu za godinu-dvije i probaju opet. Najviše imamo studenata i ljudi do 35 godina, a najdugovječniji član nam je gospodin koji pjeva u 'Kovačiću' već preko 45 godina. Zanimanja naših članova također su raznovrsna. Imamo puno doktora, informatičara, profesora svih mogućih grana, arhitekata, fotografa, pravnike, odvjetnike, strojare, umjetnike...', kaže nam Veton Marevci , prvi asistent dirigenta u Akademskom zboru Ivana Gorana Kovačića (IGK) , na početku ovogodišnje velike audicije za nove članove održane 15. listopada na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Na koncu je, kako su nam dan kasnije dojavili iz zbora, prošlo 62 ljudi.

Bila je to zapravo ulazna audicija, za pripremni ili B zbor, kako ga interno nazivaju goranovci. Ona je, objašnjava Marevci, najosnovnijeg tipa te traje doslovno dvije minute u kojima on i kolega dirigent Luka Vukšić , kroz jednu ili dvije vježbice, ispituju intonacijsku vještinu - može li netko, kad mu se odsvira neki ton na klaviru, ispravno svojim glasom intonirati taj ton. Provjeravaju i osnovne karakteristike glasa, njegovu kakvoću, volumen i opseg.

'Dođu nam nekad ljudi kojima je ili netko rekao da sjajno pjevaju ili je njima samima 'pod tušem' ugodno to što čuju. Međutim ako netko ne može pravilno intonirati, onda nažalost nema šanse da uđe u ovaj zbor. Jednostavno bi za tu osobu u 'Kovačiću' to bilo puno više muke nego radosti', kaže Marevci.

''Kovačić' je razonoda, ali vrlo ozbiljna razonoda i obaveza. Probe imamo tri puta tjedno po dva, dva i pol sata. Za žene su ponedjeljkom i srijedom, za gospodu utorkom i četvrtom, a petkom su svi zajedno. Ne tražimo da se dolazi na svaku probu, ali za članove je bolje da su što redovitiji jer glazba kojom se bavimo jednostavno ne dopušta da se radi neozbiljno te si ne možemo dopustiti da jedne osobe nema mjesec dana. Ne može naučiti djelo u tako kratkom razdoblju i ako izostane s nekoliko proba, zaostaje u radu. U tom je slučaju bolje biti pošten i priznati - 'čuj, pokušao sam, ne ide'. Kada bi svi dolazili dva puta tjedno, s time se već može raditi jer i nama je teško stvarati jasan i konkretan zvuk ako svaki put imamo vrlo različitu dionicu. Trudimo im se zato već kroz B zbor osvijestiti to koliko je važno dolaziti i biti dio tima, baš kao u nogometu ili košarci. Ako osoba zna da će imati pretrpan period, dovoljno je da nam javi i kaže - 'doći ću samo na deset proba' i slično. Čist račun, duga ljubav', kaže Marevci.

Na toj završnoj audiciji, objašnjava nam Marevci, gleda se koliko je osoba svladala materijal na kojemu su radili svih tih mjeseci i koliki je njen vokalni napredak, ali i to koliko je tko od članova bio ozbiljan i dolazio na probe.

'Na papiru imamo oko 200 članova, ali uvijek gledamo koliko ih je aktivnih, koliko bismo ih, teoretski, da idemo u 'dva ujutro' sastavljati zbor, mogli angažirati. Od 100 do 120 članova je broj koji obično skupimo za svaki koncert', kaže nam Veton Marevci, dodajući da im je najveći sastav imao preko 150 ljudi na nastupu u Izraelu s Mahlerovom 'Osmom simfonijom'.

Od Bocellija do Josipe Lisac

'Uvijek se govori kako je jedan od najpoznatijih u Zagrebu pa sam odlučila probati. Pjevam čisto amaterski, rekli su mi da sam dobra, pa sam htjela provjeriti je li to točno, a htjela bih i uvježbati vokal', rekla nam je Lucija, a bavi se i slikarstvom i plesom te uz fakultet i radi.

'U zboru imate prijatelje. Imate hrpu poznanika s kojima dijelite lijep i dinamičan hobi. A probe su poseban dodatak životu. Možete doći mrtvi umorni i neraspoloženi i onda vas ta aktivnost tako razbudi i digne, dok pjevate koristite skroz druge resurse, ponesu vas energija i usmjerenost zajedničkom cilju, nasmije vas voditelj probe nekim komentarom, popričate s ljudima u pauzi, odete na piće. Imate život i kad vam se čini da ga nemate. Bilo je perioda kada se činilo da bi trebalo prestati ići na zbor i posvetiti se nečem drugom. Ali onda najave neki koncert, koji nikako ne želite propustiti. Ili neko putovanje. Pa se opet zakačite', kaže Marija Štanfel, u dva mandata i predsjednica zbora, od 2011. do 2015. To joj je, tvrdi, bio najdinamičniji i najljepši period u životu - kad bi odradila svoje na poslu, i to u vrijeme kad je imala i puno dežurstava i putovanja i edukacija, popodne i navečer organizirala bi i koordinirala stvari za zbor, dogovarala s dirigentom svakodnevne poslove, ugovarala nastupe, kombinirala financijske konstrukcije te redovito išla na probe.