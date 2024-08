Ove godine Emmyji su pohvalno woke. Hoće li nagrade doći u prave ruke?

Čuvari 'dobrih starih vremena' i navodnih pravih vrijednosti koje tobože ne vide boju kože i ine diferencijacije (sve dok im 'previše ne paradiraju') sad će početi kolutati očima do vrtoglavice, ali emmyjevci su, čini se, ove godine na nominacijama pokazali da ipak znaju gledati i kad nije sve na engleskom, bjelački, muški, heteroseksualno i WASP-američki. A to je uvijek dobro. Ne samo zbog 'glupe političke korektnosti' (iako je i zbog toga dobro i inkluzivnost nije glupa), nego i zbog toga što to znači dosta novih, drugačijih, dosad neispričanih priča. Ili barem priča dosad neispričanih na taj način.

Shōgun - neočekivana hitčina

Prvo i prvo, 'Shōgun' je razvalio. Ova FX-ova adaptacija romana Jamesa Clavella nije uopće prva - svi se sjećamo one iz osamdesetih s Richardom Chamberlainom i Toshirom Mifuneom - ali je drugačija, osmišljena s više razumijevanja za japansku kulturu i povijest te - pretežno s japanskim dijalogom i ekipom. Prva je to nominirana serija nakon 'Squid Game' koja nije na engleskom, a pobrala je rekordan broj od 25 nominacija, golem je favorit gotovo u svim kategorijama u kojima se natječe i bez ikakve je dileme stjegonoša ovogodišnje emmyjevske inkluzivnosti. Osim toga je i perjanica mreže FX, koja ove godine predvodi s nominacijama i pomalo skida Netflix s trona prvaka u streaming produkciji (barem po kvaliteti i priznanju, po količini ih ni Bog Isus još ne može nadmašit).