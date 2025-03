Osvojite ulaznice za predstavu 'Pustolovine kreativnih knjigovođa'

Majka Slavujka je devedesetih svjedočila stvaranju države i njenog gospodarstva iz prve ruke, uz to ima i dobro sakrivenu dokumentaciju koja bi mogla zatresti mnoge. Dobriša, osim što se ponosi svojim uredno i besprijekorno vođenim knjigama, ima i vrlo buran i kaotičan ljubavni život, i to počinje utjecati i na njegove poslove. Prava uzbuna nastane kad njegova djevojka Tratinčica dozna da on ima afere s još nekoliko svojih klijentica. Tu su i razočarane žene iz jedne nevladine udruge, dok mu možda najveća opasnost dolazi od 'kontroverznog poduzetnika' Stipe Malje, čijim se poslovnim knjigama Dobriša bavi se gotovo jednako entuzijastično kao što je njegovom zgodnom suprugom. Nevolje su na vidiku i iz njih ga može čuti samo mama… Komedija Pustolovine kreativnih knjigovođa bavi se možda centralnom opsesijom, a to je ekonomija i bog novih vremena – novac, i sve što on ljudima predstavlja. Napreduje li zbog toga ljudsko društvo ili kržlja i propada, pitanja su koja postavlja ova komedija, uz ambiciju da dade i pokoji odgovor iz iskustva kreativnih knjigovođa, tih novih umjetnika 'ekonomskog realizma'.