Osvojite ulaznice za jednu od najnagrađivanijih predstava Teatra EXIT

​​​​​​​Pirandelovski isprepletene paralelne realnosti ove predstave propituju iscjeljujuću snagu glumački razigranoga storytellinga. Neka od najvećih imena hrvatskoga glumišta nastavljaju u Balonu već poznatu exitovsku tradiciju bravuroznoga glumačkog teatra u kojem do izražaja dolazi moć glumačke transformacije

Balon je predstava o Glumcu - o iluziji koju on stvara i kojom putuje sve dok se ne susretne sa samim sobom, predstava o Glumčevu identitetu, o tome za koga i zašto on uopće igra svoju igru.

Tekst: Mate Matišić

Režija: Mislav Brečić

Igraju: Krešimir Mikić, Vilim Matula, Ksenija Marinković / Branka Trlin, Ana Maras Harmander /Judita Franković

NAGRADE:

20. MARULIĆEVI DANI:

Balon- nagrada publike za najbolju predstavu

Vilim Matula - nagrada Marul za najbolju glumačku izvedbu

Krešimir Mikić - nagrada čitatelja Slobodne Dalmacije za najbolje glumačko ostvarenje

NOMINACIJE ZA NAGRADU HRVATSKOG GLUMIŠTA

Mate Matišić - za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst

Mislav Brečić - za režiju predstave Balon

Krešimir Mikić - za mušku ulogu

Ksenija Marinković - za sporednu žensku ulogu

17. FESTIVAL GLUMCA:

Balon - nagrada Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini

Krešimir Mikić - nagrada Fabijan Šovagović za najboljeg glumaca

Ana Maras - nagrada Ivo Fici za najbolju mladu glumicu do 28 godina

34. DANI SATIRE:

Vilim Matula - nagrada Zlatni smijeh za najbolje glumačko ostvarenje

27. MEĐUNARODNI KAZALIŠNI SUSRETI U BRČKOM 2010.

Balon - Grand prix festivala za najbolju predstavu u cjelini

Krešimir Mikić- Grand prix festivala za najbolju mušku ulogu

IX. TKT FEST - DANI AKADEMSKOG TEATRA U TUZLI 2011.

BALON - najbolja predstava prema ocjeni publike (4,84)

9. INTERNACIONALNI FESTIVAL KOMEDIJE MOSTARSKA LISKA 2011.

Krešimir Mikić - Velika mostarska liska za najboljeg glumca

Mate Matišić - nagrada za najbolji tekst

FESTIVAL PETAR KOČIĆ, BANJA LUKA 2011.

Krešimir Mikić – nagrada za najbolje glumačko ostvarenje za tri uloge u predstavi Balon

NOMINACIJE ZA NAGRADU HRVATSKOG GLUMIŠTA, 2011.

Mate Matišić – za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst

Mislav Brečić – za režiju predstave Balon

Krešimir Mikić – za najbolju mušku ulogu

Ksenija Marinković – za najbolju sporednu žensku ulogu

VIRKAS 2013.

BALON – najbolja predstava prema ocjeni publike (4,97)

XIV. MEĐUNARODNI FESTIVAL GLUMCA U NIKŠIĆU, 2017.

Krešimir Mikić – Grand Prix za najbolju mušku ulogu

Branka Trlin – Grand Prix za najbolju epizodnu žensku ulogu

PRESS:

Kombinacija komičnosti i crnila koja oduzima dah Balon je izuzetno zabavna predstava prepuna crnog humora, živo govori o svakodnevici, kazalištu, umjetnosti, ali i o gubicima koji su tako poražavajuće neizlječivi da možemo samo biti sretni ako nas zaobiđu.Poseban začin je spoj razornog smijeha i gorke, gotovo morbidne emotivnosti –oboje na trenutke gotovo oduzima dah. Jutarnji list

Iscijeli me pričom! Vilim Matula bio je sjajan u transformacijama od nervoznog glumca do pripovjedača koji može zaokupiti pozornost Drugoga. No, apsolutno sjajne uloge je ostvario Krešimir Mikić u promjeni nekoliko dramskih identiteta, od zabrinutog supruga, braće blizanaca do odličnog imitatora naslovnog lika iz kultnog Kuma… Vjesnik

Ali ovom predstavom se zapravo postavlja pitanje - koja je prava vrijednost jednog glumca u našoj zajednici? Može li glumac svojim radom utjecati na posve kritične situacije? Stoga vam ne preostaje ništa drugo nego da pogledate ovu sjajnu predstavu i nasmijete se prilično nezgodnim situacijama i interpretaciji fantastične četvorke... never2much.info

Veliki meštri svih hrvatskih primitivizama Dugotrajnim pljeskom pazinska publika je preksinoć nagradila velike meštre hrvatskog glumišta. Glas Istre

