'Ostarjeli' su tipičan film M. Nighta Shyamalana, sa svim dobrim i lošim što to 'tipično' znači

Gledajući ovaj film nećete se baš nahraniti dubokim spoznajama (iako je očito da je autor mislio da hoćete), ali definitivno se nećete ni dosađivati. M. Night Shyamalan, kao i u svim svojim filmovima, i u 'Ostarjelima' je sigurno imao veće ambicije, no ono što je snimio jest sasvim pristojan, premda i pomalo blentav ljetni hit.

Jedna od stvari po kojima bih uvijek skužila da gledam film M. Nighta Shyamalana - čak i da na kinoplakatu ne vidim njegovo prezime i ne pokušam ga po stoti put neuspješno izgovoriti - bila bi ta da likovi na platnu govore kao ni jedan pripadnik ljudske vrste u Mliječnom putu i šest susjednih galaksija. Da, da, ima tu i još nekih prepoznatljivih shyamalanskih klasika, kao što je to da je priča uvijek neki sablasni triler u kojem se (možda) događa nešto natprirodno, da su gotovo uvijek prisutna djeca, čime Shyamalan dosta vješto zna pojačati jezu, a tu je uvijek na kraju i veliko otkriće ili obrat , koje uvijek ispadne blesavo ko noć. No dijalozi su mu ipak najjači. Pri čemu pod 'najjači' mislim: 'Trebao bi ih prestati pisati'.

U njegovu najnovijem filmu, 'Ostarjeli' s tom se Shyamalanovom plemenitom vještinom susrećemo već u prvim minutama, dok se jedna obitelj sastavljena od majke, oca, 11-godišnje kćeri i šestogodišnjeg sina vozi kombijem s aerodroma u tropsko odmaralište. Majka pritom kćeri, koja pjeva, govori: 'O, dušo, imaš tako divan glas, jedva čekam da čujem kakav će biti kad budeš STARIJA!' (mig-mig, javlja nam se scenarist Shyamalan negdje iza kamere - NISAM LI DOVITLJIV?). Zatim majka započinje razgovor sa svojim mlađim sinom o njegovoj anksioznosti (da, i mene je podsjetilo na početak filma 'Mi' Jordana Peelea, ali tu sličnosti, nažalost, prestaju) i to čini takvim jezikom i stilom da sam na trenutak pomislila kako je riječ o nekakvom ironiziranju i izrugivanju modernom roditeljstvu i njegovom osviještenom načinu razgovora s djecom te da će to biti okosnica lika majke. Ne i kod našeg druga Nighta S.! Kod njega rečenica tipa: 'Fokusiraj svoje osjećaje na ljepotu koja te okružuje, o, sine moj!' nije stilski obilježena, tj. on ne misli da ima ikakvu težinu, nego da se ljudi tako razgovaraju onak', usput. Jer nit će majčina sklonost psihologiziranju niti dječakova anksioznost poslije u filmu igrati bilo kakvu ulogu.

Kako film dalje odmiče i priča, realno gledano, postaje zanimljivija, šugavi dijalozi sve više dolaze do izražaja. Sve ti je žao glumaca jer fakat se trude. I Gael García Bernal kao Guy, otac te obitelji, i Vicky Krieps kao njegova supruga Prisca i posebno Thomasin McKenzie, koja glumi jednu verziju njihove kćeri Maddox glumački daju sve od sebe. Čine to i svi ostali u ekipi, uključujući Rufusa Sewela, koji nam je poznat iz serije 'Čovjek u visokom dvorcu', a ovdje glumi mentalno bolesnog liječnika, također gosta u tropskom odmaralištu, a posebno se ističe mlada glumačka zvijezda u usponu, silno talentiran Alex Wolff, koji ovdje glumi jednu verziju sina 'glavnog' bračnog para, a kojeg otprije znamo iz horora 'Naslijeđeno zlo' Arija Astera te nedavno iz filma 'Svinja', gdje igra uz Nicolasa Cagea. No koliko god se trudili i koliko god zahvaljujući njihovu trudu likovi ipak dobivaju neku slojevitost i emotivnost, replike koje izgovaraju stalno se čine nestvarnima. Jedan od sporednih likova, reper Mid-Sized Sedan (prekrasan Aaron Pierre koji glumi Caesara u 'Podzemnoj željeznici') u jednom trenutku izgovara rečenicu: 'Imam poremećaj zgrušavanja krvi i zato sam došao ovamo, da se povežem s nečim većim od sebe'. Moram li napomenuti da to OZBILJNO govori o dolasku u luksuzno tropsko odmaralište? I kakvo je to uopće repersko ime, Mid-Sized Sedan?