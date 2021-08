'Odred otpisanih - nova misija': Užasno nasilno, predugo, s apsurdno smiješnim glavnim čudovištem, ali ludo dinamično i silno duhovito, pa nećete požaliti odlazak u kino

James Gunn snimio je varijantu 'Odreda otpisanih' koja se gleda kao 'Dvanaest žigosanih' s još stotinjak barela krvi i tonom iznutrica, ali sve je to nasilje toliko crtićko i prožeto toliko urnebesnim humorom da ga jednostavno ne možete doživjeti ni ozbiljno ni tragično. Nisam još odlučila sviđa li mi se to ili me duboko zabrinjava, ali u kinu mi ovaj 'popcorn blockbuster' išao uz kokice bolje nego ijedan drugi u posljednje vrijeme.

Da odmah jednu stvar razjasnimo. Filmovi koji potječu iz stripovskih svemira nisu duboke egzistencijalističke drame ni suptilne komedije s forama čiji nam se svi slojevi otkrivaju tek nakon petog gledanja. Ti su filmovi, baš kao i stripovi iz kojih su nastali, eskapistička zabava, ako u njima ima neke simbolike (a ima), nećete je morati dugo tražiti jer će vas opalit sjekirom u glavu, a činjenica da je riječ o krvavim, ali maštoviti stripovskim bajkama u kojima glavni junaci mogu ono što ljudi generalno ne mogu - neminovno dovodi do toga da će biti i totalno debilnih premisa, karakterizacija i zapleta. Da nema tih debilana, ti filmovi ne bi bili ti filmovi. To treba apsolvirati prije nego što pogledate ijedan kadar filma iz DC-jevskog ili marvelovskog univerzuma i sve snobovske ograde odmah baciti u smeće. Kolutanje očima na to da je riječ o 'glupim superherojskim blockbusterima' je užasno deplasirano, a i nije ništa drugo nego zamorno otkrivanje tople vode. Da, to je film snimljen po stripu, Đurđa. Nema Noaha Baumbacha. Pomiri se s tim i prestani ceketat. E, sad, ako ste spremni odbaciti sve takve prigovore i otići u kino pogledat jedan od Marvelovih, DC-jevih ili tko zna još čijih stripovskih blockbustera, na sve gore pobrojano već ste pristali i onda je samo još pitanje hoće li vas ono što će se na platnu odviti zabaviti ili ugnjaviti. Nema treće varijante. Prosvijetliti vas sigurno neće, raznježiti i dirnuti možda hoće na koju sekundu, ali će se ta sekunda krvlju naplatiti, a o filmskoj umjetnosti i njezinu razvoju može vas podučiti jedino u smislu da raširenih usta i očiju uzdahnete: 'Čovječe, pa kako su OVO napravili?!'

Nije da za snimanje takvih filmova nije potreban talent - režiserski, pripovjedački, glumački. Naravno da je potreban, ali ako su takvi filmovi dobro napravljeni, tj. ako je taj talent primjenjen onako kako treba, nećete imati vremena za razmišljanje o tome. Najnoviji DC-jev filmski hit, 'Odred otpisanih - nova misija' ilitiga 'The Suicide Squad' (za razliku od prvog, koji se zvao 'Suicide Squad' jer su tada članovi tog odreda bili tek 'neki tamo', a sad su The!) - nevjerojatno je uspješan upravo u tome: da vas zabavlja od prve do posljednje sekunde, a da pritom ne razmišljate ni o tome kako tko glumi, kako je što izrežirano ni kako je ispričano. U takvim biste filmovima o tome razmišljali samo da LOŠE glume itd. James Gunn, poznat po svojem radu na filmskom serijalu 'Čuvara galaksije' bio je, ne znam sad točno koji, ali ajmo se slikovito izraziti i reći da je bio jedno pedeseti redatelj kojeg su moćni Holivuđani bili odabrali za to da snimi novi 'Odred otpisanih'. Oduvijek je bio sklon čudnom, ali urnebesnom humoru - jedna od njegovih najboljih fora bila je web-serija kratih filmova pod nazivom 'James Gunn's PG Porn', u kojma je snimao sve klasične elemente pornića osim same pornografije, a naginjao je i onome što se (snobovski) naziva trash žanru, od klasičnih B horora do crtanih serijala. Kada se svemu tome pridoda da je i javno progovarao u obranu superherojskih franšiza, jasno je da mu je novi 'Odred otpisanih' sjeo baš po mjeri. Priča 'Odreda otpisanih' nije osobito važna - u stvari, jest, ali samo onoliko da bi dala krila likovima, njihovim neobičnim sposobnostima i uvrnutim ličnostima te da bi se proizvelo što više fascinantno koreografiranih scena borbe, rušenja, razaranja i ubijanja. U ovome filmu riječ je o tome da u izmišljenoj južnoameričkoj otočkoj državi Corto Maltese na vlast dolazi vojna hunta koja time stječe kontrolu nad supertajnim eksperimentom povezanim s izvanzemaljskim životom. Budući da bi nadzor nad tim eksperimentom mogao značiti dominaciju nad ostatkom svijeta, američka vlada odlučuje angažirati zločince sa supermoćima da odu u Corto Maltese i unište cijeli eksperiment. Naravno, sve su to zločinci koji služe kaznu u zatvoru i ako pristanu na to da obave zadatak, skratit će im se kazna. Ako ne pristanu, bogme nije nikom ništa, nego će svatko od njih biti kažnjen na okrutan i neobičan način.

Ti supermoćni zločinci su Bloodsport (Idris Elba), jedan od najboljih strijelaca na svijetu s posebnim oklopom i oružjem koje samo on zna koristiti, a koji je u zatvoru jer je uspio teško raniti Supermana, zatim Harley Quinn (Margot Robbie) psihopatska gimnastičarka i bivša psihijatrica koju nasilje iznimno zabavlja, King Shark/Nanaue (glas daje Sylvester Stallone), hibrid čovjeka i morskog psa koji... pa, eto, hibrid je između čovjeka i morskog psa i voli jesti ljude, Peacemaker (John Cena), navodno još bolji strijelac od Bloodsporta, luđak koji vjeruje u postizanje mira pod svaku cijenu, pa makar morao pobiti sve na svijetu te Polka-Dot Man (David Dastmalchian) koji... ma, bolje da ne objašnjavam, njegove su supermoći toliko debilne da su NAJBOLJE. Eh, da, tu je još i milenijalska superzločinka Ratchatcher 2 (Daniela Melchior), koja kontrolira štakore, ali joj se zapravo ništa ne da jer bi najradije spavala. Ima tu još čudaka s još čudačkijim supermoćima, čak jedan cijeli dvostruki odred otpisanih, ima i ludih znanstvenika koji su si po glavi popikali raznobojne žaruljice, ima i običnih heroja bez supermoći, koji se s odredom otpisanih bore bok uz bok ne zato da bi, kao glavna banda, skratili svoj boravak u zatvoru, nego su doista patrioti, a ima i glavno čudovište, odnosno bezumna sila koju su otpisani morali uništiti. Ta bezumna sila istodobno je superzabavna, ali superdebilna, što je oboje okej, ali malo je bez veze što uopće ne djeluje strašno, nego tek kao neki suludi simbol američke moći uzet drito sa zastave SAD-a, ali metastaziran u opasno pretilu i predimenzioniranu plišanu igračku. Rekla sam već da u ovakvim filmovima simbolika nije nimalo suptilna. No ono što je u ovom filmu najzabavnije i najuzbudljivije fantastično su koreografirane scene borbi i interakcija među glavnim likovima koja se pritom događa. Jedna od najboljh scena, koja se gleda u jednom dahu kao kakav tarantinovski balet iz 'Kill Billa' jest scena u kojoj Harley Quinn bježi iz zatvora. Bez sumnje nadahnuta Bruceom Leeom (kao i Mladenka u 'Kill Billu'), uz Harleyinu maničnu radost što uz izvođenje briljantne gimnastičke točke uspije ubiti sve živo pred sobom, na kraju je još poentirana njezinim ganućem kada shvati da su je ostali članovi odreda htjeli izbaviti iz zatvora i prijedlogom da se vrati u zatvor i to im omogući. Margot Robbie i inače je jedna od najupečatljivijih u ovom filmu, uspijeva očarati čak i sve nas koji smo fanovi animirane serije 'Harley Quinn', gdje naslovnoj junakinji glas daje Kaley Cuoco. Sve u svemu, 'Odred otpisanih - nova misija' nevjerojatan je zabavni kaos, s elementima kakvi bi se i očekivali od Jamesa Gunna, s pričom koju morate prihvatiti voljnom obustavom nevjerice, s užasnim nasiljem i sa 132 minute trajanja koje su doista mogle biti skraćene barem na 120. Neće vas naročito obogatiti dubokim spoznajama o ljudskom stanju, pa ni nekakvom simbolikom o prirodi supermoći i moći općenito, iako će na trenutke pokušati. No, stotinu mu Harleyinih kopalja i Bloddsportovih oklopa - sjajno ćete se zabaviti!