Nakon četiri sezone šala o pubertetu, masturbaciji, hormonima, menstruaciji i seksu, 'Big Mouth' se u petoj sezoni bavi i - ljubavlju!

Jedna od najnepristojnijih i najeksplicitnijih serija na Netflixu, animirani 'Big Mouth' već nam četiri sezone priča o grupici osmoškolaca koje su negdje u dvanaestoj godini iznenada napala 'hormonska čudovišta'. U novoj sezoni, nakon što su nas dobro izbombardirali forama o masturbaciji, hormonima, menstruaciji i svim normalnim, nenormalnim, smiješnim i odvratnim aspektima puberteta - serija se počela malo intenzivnije baviti emocijama, preciznije - ljubavlju. Ali i mržnjom.

Klinci iz 'Big Moutha' u ovoj će sezoni upoznati 'ljubavne bube', ali i 'crve mržnje', izjedat će ih iracionalna ljubomora, a borbe s hormonskim čudovištima i Čarobnjakom Stida postat će još intenzivnije. Odrastanje je bolno čak i za tinejdžere iz srednje klase u predgrađu New Yorka, a bol postaje gotovo pa neizdrživa kada ti se uz teško kontrolirane porive na glavu nakaleme i prave pravcate emocije , pa i komplicirani međuljudski odnosi. Peta sezona fokusira se upravo na to.

Valja u vezi s ovom sezonom napomenuti još jednu stvar. Koliko god nam sve dosadašnje bavljenje ranim pubertetom bilo zabavno i urnebesno smiješno, mora se priznati da je 'Big Mouth' u prve četiri sezone vrlo često plesao na rubu eksploatacije. Jest, to je ANIMIRANA serija, jest, to je animirana serija ZA ODRASLE i jest, sve se to lijepo raspršivalo činjenicom što je bilo nezrelo, apsurdno i smiješno, ali ipak se u nekoliko navrata došlo neugodno blizu one strane šoka u kojoj si s nelagodom i uznemirenošću moramo priznati da gledamo vrlo seksualiziranu djecu. Četvrta sezona čak je u jednom trenutku prekoračila tu granicu, s neuspjelim i uznemirujućim seksualnim susretom koji je jedna od junakinja imala sa svojim novim dečkom.

U petoj sezoni taj je aspekt 'graničnog prikaza' stabiliziran uvođenjem emotivnih oluja, buba, crva i svih ostalih novih 'nametnika' koji uz hormonalna čudovišta napadaju naše junake. Emocije su ono što im daje novu dimenziju sazrijevanja, novu sposobnost odlučivanja o svojem tijelu, novu svijest o onome što njihovo hormonima inducirano ponašanje nosi sa sobom.

To sve, naravno, NE znači da vas 'Big Mouth' neće i opet šokirati, i opet nasmijati iznenadnim i skandaloznim potezima, to ne znači da hormonska čudovišta Maury i Connie neće i dalje biti među najsmješnijim likovima na televiziji. Ne bojte se, 'Big Mouth' je i dalje ona divna, smiješna, odvratna, uznemirujuća i dirljiva serija koju smo zavoljeli. Samo je malo - ali stvarno JAKO malo - sazrela.