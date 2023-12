'Maestro' - ego-produkcija Bradleyja Coopera, a ne biografski film

Biografski filmovi uvijek su pomalo naporni, dosadni, a nerijetko i površni jer gotovo uvijek slijede istu šablonu. Sve se svodi na foru tipa '...i onda se on rodio, pa su ga primijetili da je poseban, pa je došao ovamo ili onamo, pa je imao te i te probleme, pa evo scene u kojoj divlja i plače jer se bori s njima, pa evo trijumfalne scene, pa se zaljubio, pa je napravio sranje, pa mu je netko umro, pa ga evo s drugačijom frizurom jer su sedamdesete, a zulufi su smiješni, pa se razboli, pa hrabro podnosi bolest, pa kašlje, pa umre'. Uz određene varijacije. Nezgoda je i što su biografski filmovi dosta često pod utjecajem raznih skandala i tabloidskih vijesti koje su obilježile živote štokoje slavne osobe pa onda publika očekuje da se to pokrije pa onda to ispadne važnije od svega što je slavna osoba o kojoj je riječ napravila... i tak'.