Kinoteka u šumi: Ljetna pozornica Tuškanac

Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca koji se održava na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u drugoj polovici kolovoza nastavlja Kinotekom u šumi. Riječ je o programu organiziranom sa zagrebačkim kinom Kinoteka, koji će na veliko platno dovesti niz rado gledanih filmskih klasika

Ostatak tjedna rezerviran je za filmove koji su inovativnom uporabom koreografije proširili naše shvaćanje filmskog jezika te tako osigurali svoje mjesto u filmskome kanonu. Tu je Flashdance (1983), veliki hit 1980-ih koji je pomogao definirati estetiku desetljeća, posebice njezin videospotovski ogranak gdje se priča koristi kao povod za stvaranje audiovizualnog doživljaja. Riječ je o vrhunski snimljenoj i bravurozno montiranoj audiovizualnoj poslastici, čiji zarazni soundtrack – koji dijelom potpisuje velikan elektroničke glazbe Giorgio Moroder – i dalje odzvanja klupskim prostorima i radijskim stanicama. Film je imao četiri nominacije za Oscara, dok je naslovna pjesma 'Flashdance…What a Feeling' osvojila onoga za najbolju pjesmu.

Tjedan nastavlja Dobar posao (1999), vizualno impresivna meditacija o tijelu i identitetu, izgrađena oko priče o ljubomori i osveti unutar Legije stranaca. Film francuske redateljice Claire Denis reprezentativan je primjer 'kinematografije čula' (cinema of the senses), estetike koja napušta klasičan odnos prema priči i kronologiji u korist senzualnih aspekata filmskog zvuka i slike. Denisin film čest je gost popisa najboljih filmova 1990-ih, a na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazat će se njegova nedavno restaurirana inačica.

U petak je na rasporedu Paklena naranča (1971), kontroverzno remek-djelo britanskog redatelja Stanleya Kubricka, u kojem je kroz priču o delikventima u distopijskoj budućnosti pružio mračnu satiru društvenih kretanja svoga vremena. Kubrickov film izvrsno su prihvatili kritika i publika, no svojom uznemirujućom koreografijom nasilja izazvao je i brojne kontroverze, u tolikoj mjeri da je bio zabranjen za distribuciju u nekoliko zemalja. Paklena naranča danas se drži za neupitni klasik 1970-ih i jedan od reprezentativnih primjera kontrakulturnog duha koji je obilježio desetljeće.

Tjedan zaključuje Groznica subotnje večeri (1977), priča o mladiću iz Brooklyna i lokalnom kralju plesnoga podija, koja je Johna Travoltu katapultirala u glumačku A-ligu (donijevši mu i prvu nominaciju za Oscara), a od diskoglazbe napravila je međunarodni fenomen. Kritika je hvalila inovativnost redatelja Johna Badhama, koji je kreativnom interpretacijom osobina klasičnog mjuzikla inaugurirao žanr plesnog filma, a zbog autentičnog prikaza supkulture diska djeluje kao vremenski stroj u drugu polovicu desetljeća. Soundtrack Groznice, poznat po klasicima kao što su 'Stayin’ Alive', 'More Than a Woman' i 'How Deep Is Your Love' grupe Bee Gees, i dalje drži visoko mjesto najprodavanijih albuma filmske glazbe svih vremena.

Sve projekcije održavaju se u skladu s važećim epidemiološkim mjerama. Kako biste osigurali svoje mjesto na projekciji, preporučamo da karte kupite online ili barem pola sata ranije na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac.

.