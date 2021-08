'Kevin se može j***t' - serija je koja osvećuje sve supruge blesavih muškaraca iz (američkih) humorističnih serija

Znate ono u američkim humorističnim serijama kada blentavi muž učini nešto glupo ili kaže nešto uvredljivo o svojoj ženi, pa onda svi umru od smijeha? Znate ono iz svih tih sitcomova kada je šlampava, sebična i djetinjasta budala oženjena za lijepu i razboritu ženu, ali je svima to silno simpatično jer je on 'otkačen' i 'ah, dečki su takvi'? Znate ono kada smijeh iz studija ili sa snimljenog pozadinskog zvuka normalizira takav odnos prema ženama? E, u seriji 'Kevin se može j***t' saznajemo što se događa s jednom takvom ženom nakon što Kevin nestane iz kadra.

U svakoj sceni serije 'Kevin se može j***t' (Kevin Can F**k Himself'I) u kojoj je prisutan naslovni junak, sve je šareno, jarko osvijetljeno, začinjeno veselom glazbom i nakon svake druge replike odjekuje gromoglasan smijeh iz publike. Replike nisu osobito smiješne, ali nam je takva situacija dobro poznata. Kevin, poprilično blesav i nezreo muškarac u kasnim tridesetima sam je sebi, nekolicini svojih najboljih frendova i ocu - centar svijeta. Iako mu se život svodi na to da zabušava na poslu, troši goleme količine novca na gluposti povezane s omiljenom sportskom momčadi, gajbama pive i idiotskim psinama te na izrabljivanje i ismijavanje supruge koja je očito predobra, prelijepa i prepametna za njega, Kevin je u tom svemiru apsolutni alfa. Njegovi ga prijatelji i otac podržavaju u takvom ponašanju, gledatelji mu se smiju jer 'ah, dečki su takvi, baš je to simpatično', a publika u studiju umire od smijeha na glupe, počesto i uvredljive fore. Žena malo zakoluta očima tako da vidimo da je svjesna njegove blesavoće, ali svi prihvaćaju da to tako mora biti jer 'ona njega voli' i 'tako vam je to u braku'.