'Kad padne mrak' i u trećoj je sezoni jedna od najsmješnijih serija na televiziji

...a Nandor Nemilosrdni jedno je od najsmješnijih stvorenja koji su ikad hodili TV-serijskim svijetom pa je zato super što se treća sezona ove serije malo više pozabavila njime.

Od svih serija koje nisu originalna HBO-ova produkcija, a koje je 'domaći' HBO odlučio uvrstiti u svoju ponudu, mislim da se nijednoj nisam toliko razveselila kao animiranoj ludoriji 'Rick i Morty' i vampirskom mockumentarcu 'Kad padne mrak' (What We Do in the Shadows). Ne samo da me HBO na taj način odvukao s litice iznad provalije piratstva, nego je i tako u svoj repertoar uvrstio dvije humoristične serije koje su doista smiješne jer ono što se u HBO-ovoj produkciji već godinama naziva komedijom uglavnom je samo zabavno, a zapravo se nijednom naglas ne nasmiješ dok gledaš (čast izuzecima, dakako, na čelu s Larryjem Davidom).