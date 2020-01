Jedna je iza sebe ostavila balet, a druga psihologiju. Našle su se u suvremenom plesu i upravo odvaljuju svoju prvu zajedničku premijeru. Uhvatili smo ih na zadnjoj probi

Mistična priča o traženju odnosa, stvaranju prostora i dekonstrukcije ovog petka u ZPC-u. Razgovarali smo s članicama nezavisne plesne scene uoči premijere – evo kako je nastao projekt „stasis: to visit“

Arianina priča je pak potpuno drugačija. Ona u Zagreb stiže iz Pule. Godinama se nastojala ukalupiti u građanski okvir. Pritom ne mislim da je uštogljena. Štoviše, samo je pokušala izgraditi stabilniju karijeru od one profesionalne plesačice. Studirala je psihologiju u Rijeci. Sanjala je o plesu. U jednom se trenutku nešto u njoj prelomilo i donijela je odluku koja ju je dovela do prve profesionalne plesne predstave. A ta odluka nije bila jednostavna. Odrekla se svega, i financijske sigurnosti i podrške svoje obitelji kako bi ispunila svoj životni san.

Dok ste vi ovo pročitali djevojke su već debelo ušle u materijal koji će u petak i subotu u 20 sati premijerno izvesti u ZPC-u. Potpuno su uronjene u materijal. Oko njih ne postoji ništa osim glazbe i pokreta. Zaboravile su da fotograf i ja sjedimo u publici. Njihova mistična igra traženja odnosa, stvaranja prostora i dekonstrukcije spola traje 50 minuta.

Završavaju. Umorne su, ali sretne. Spremne su. Tjednima su radile za ovaj trenutak. Posvađale se, kažu, ipak nisu ni u jednom trenutku. Da, bilo je tu i zahuktanih situacija u kojima je svaka vukla na svoju stranu, ali brzo su pronalazile rješenja – uzmemo li u obzir da je brzina relativna.

Ključ je, uvjeravaju me, u strpljenju. Nijedno koreografsko rješenje nisu odbacivale a priori, bez obzira na koliko jednoj ili mrskoj bilo mrsko. Iscrpljivale bi ga do trenutka kad se ne bi složile da postoji bolje. A ovim curama ideja zasigurno ne fali. Zaletite li se ovog vikenda do ZPC-a, uvjerit ćete se u to i sami.