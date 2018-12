Festivali drže kvalitetu, dugometražnih igranih filmova dvostruko je manje, a ponovo smo poželjna lokacija za snimanje

Protekle godine na redovitom repertoaru domaćih kina igralo je šest dugometražih igranih hrvatskih filmova, što je dvostruko manje nego godinu prije, a od domaće produkcije najviše su uspjeha na međunarodnim festivalima imali dokumentarni i animirani filmovi

Animirani film Veljka Popovića 'Biciklisti', inspiriran slikarstvom Vaska Lipovca prikazan je u konkurenciji 41. izdanja uglednog festivala u Annecyju gdje je osvojio posebno priznanje žirija, a među ostalim je dobio i posebno priznanje Međunarodnog festivala animiranog filma u Hirošimi.

Nedavno je stigla i vijest da će 'Biciklisti' u veljači sudjelovati u konkurenciji festivala u Clermont-Ferrandu, gdje su ove godine bili prikazani 'Manivald' Chintis Lundgren i 'Ježeva kuća' Eve Cvijanović, koji su pak u siječnju bili i na uglednom američkom festivalu Sundance.

Hrvatsko-estonska animirana koprodukcija 'Demonstracija briljatnosti u 4 čin' Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova dobila je Grand prix u kategoriji najboljeg međunarodnog filma na 25. izdanju filmskog festivala 'Etiuda and Anima' u estonskom Tallinu, te posebno priznanje na međunarodnom festivalu animiranog filma u Montrealu.

Hrvatska ponovno poželjna lokacija za snimanje filmova

Hrvatska je ponovno privukla inozemne produkcije kao atraktivna i poželjna lokacija za snimanje, a među njima je najviše pozornosti izazvao mjuzikl 'Mamma Mia: Here We Go Again!' Ola Parkera, koji je velikim dijelom sniman na Visu i u kojemu glume Meryl Streep, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard i Colin Firth, Lily James, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper te slavna Cher.