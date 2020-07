Festival plesa i neverbalnog kazališta: U petak u Svetvinčentu počinje slavlje plesa

21. Festival plesa i neverbalnog kazališta održat će se od 24. do 26. srpnja u Svetvinčentu u, po riječima organizatora, skraćenom ali ne i manje kvalitetnom izdanju, te nastaviti tradiciju slavlja plesa koja je taj istarski gradić pretvorila u međunarodno prepoznat brend

Teme zajedništva, tjelesnosti i ljubavi kroz dodir

Nakon što je zbog epidemije otkazan dolazak Bitef plesne kompanije iz Srbije, 21. izdanje Festivala plesa i neverbalnog kazališta svečano će u petak, 24. srpnja, na sceni Kaštela Grimani otvoriti belgijski DOPE kolektiv s predstavom 'BEAT-I just wish to feel you', u kojoj plesačica suvremenog plesa i hip-hoper donose 'nevjerojatno tjelesan, sirov, ali i dirljiv duet o ljudskim odnosima'.

Prve festivalske večeri publika će u gradskoj loži moći pogledati i plesni film 'PULSAR' autorice Martine Nevistić, nakon čega u Kaštelu slijedi izvedba najnovije predstave Zagrebačkog plesnog ansambla 'Gore'.

Tijekom tri festivalska dana, do nedjelje 26. srpnja, u Kaštelu Grimani te na gradskoj Placi predstavit će se umjetnici iz Francuske, Španjolske, Belgije i Hrvatske čije predstave, po riječima umjetničke direktorice Abramović Milković, imaju slične temate – zajedništvo, tjelesnost i ljubav kroz dodir. 'Sve ono što nam se u suvremenosti pandemije čini kao vrijeme ponašanja koje je iza nas, ispred nas je doba izolacije', rekla je Abramović Milković.

Prvi put domaćoj će se publici predstaviti katalonska koreografkinja Roser López Espinosa s predstavom 'Trama'", koja će održati i radionicu Floorwork za profesionalne plesače u Mediteranskom centru.

U sklopu selekcije Top 20 Aerowaves umjetnika u posljednje dvije sezone bit će izveden 'Harleking' autorskog dvojca Enrica & Ginevre, "Beat - I just wish to feel you' belgijskog DOPE kolektiva, te poetska francuska predstava "Des Gestes Blancs' Sylvaina Bouilleta i Luciena Reynesa, 'duet oca i sina koji na dirljivi način govori o pojmu očinske i sinovljeve ljubavi i povezanosti".

Na festivalu će, među ostalim, premijerno biti izvedena predstava 'ESBAT' pulske autorice Aleksandre Mišić, koja nastaje u sklopu projekta 'Nevidljiva Savičenta - prevođenje tradicije u suvremenu kulturu'.

Slavlje plesa pod maskama

U skladu s epidemiološkim preporukama smanjen je broj gledatelja, koji će tako biti raspoređeni na razmacima od 1,5 metra. Uz održavanje propisanih razmaka i nošenje maski, sudionicima i posjetiteljima bit će osigurana redovita dezinfekcija prostora, uz obavezno mjerenje temperature.

Kako bi se smanjilo zadržavanje većeg broja ljudi na festivalskoj blagajni, organizatori pozivaju posjetitelje da svoje ulaznice kupe online, na portalu www.ulaznice.hr. Na sam dan izvedbe, ukoliko je preostalo slobodnih mjesta, ulaznice će se prodavati na festivalskoj blagajni koja će se nalaziti pri uredu TZ Svetvinčenat na Glavnom trgu, svaki dan od 19 sati.

'Svojim dugogodišnjim djelovanjem ovaj festival je utkao ples u tkivo istarskog gradića i učinio ga najplesnijim gradom u regiji, a i šire. Zajedničkim snagama organizatora, umjetnika, publike i cijele lokalne zajednice slavljenje plesa nastavit će se i ovo ljeto. Vjerujemo da ćemo uz odgovornost i discipliniranost festivalskog tima, umjetnika i svakako publike uspješno održati i 21. festivalsku ediciju', poručuju organizatori.