'Fair Play' na Netflixu - feministički podsjetnik za novu generaciju mladih žena

Film govori o mladom paru financijaša - Emily (Phoebe Dynevor) i Luke (Alden Ehrenreich) - koji rade u mešetarskoj firmi na Wall Streetu. Zaljubljeni su, upravo su se zaručili, sretni su, zaneseni, strastveni, lijepi i seksi. Na poslu zasad skrivaju svoju vezu jer korporacijska politika ne favorizira veze među zaposlenicima, a oboje su vrlo ambiciozni i probitačni.

Nakon što jedan od šefova uz poveću galamu i agresiju napusti firmu, Emily načuje glasinu da bi ga Luke mogao naslijediti. To prenese svojem zaručniku i ovaj se, naravno, oduševi. Mladi par provede večer slaveći strastvenim seksom i uzajamnim entuzijazmom. Važno zapamtiti upravo to - oboje su presretni što će ON dobiti promaknuće.

No sljedećeg se dana ispostavi da šefovi nisu promaknuće namijenili Lukeu, nego Emily. Iz razgovora sa šefovima ona saznaje da je oni smatraju izuzetno sposobnom, ali i da Luke smatraju brljatorom. Obavještavajući Lukea o svojem promaknuću, ona ga poštedi ovog drugog dijela informacije i uvjerava ga da će i on uskoro dobiti promaknuće. On se naizgled raduje njezinu uspjehu, ali od tog dana, korak po korak, počinje Emilyin osobni pakao. Nesposoban podnijeti da mu je zaručnica uspješnija na istom poslu, da je više cijene i da su joj dostupni 'krugovi' i povlastice koje njemu nisu, Luke će rasponom zlostavljanja od blagih pokušaja manipulacije, preko otvorenih vrijeđanja pa sve do silovanja - potpuno razoriti njihovu vezu, a i njihove živote.