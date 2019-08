Druga sezona serije 'Pose': trijumf topline, optimizma i suosjećanja za nevidljive i prezrene manjine

U drugoj sezoni serije 'Pose' život njezinih glavnih junaka - LGBTQ+ osoba iz redova newyorških rasnih manjina - još je teži nego u prvoj sezoni jer je epidemija AIDS-a u punom zamahu. No iako teško pogođeni, i oni i autori serije okreću se onome najboljem, najljepšem i najoptimističnijem što ih spaja: ljubavi, veselju, podršci i ponosu. Nije im lako, ali odlučili su se bez skrivanja i bez stida pokazati svijetu, ne dopustiti da ih i dalje ignorira.

Sama 'logistika' ballroom scene i tipični momenti života osoba koje su se okupljale na njoj prikazana je već u sjajnoj prvoj sezoni ove serije , prikazanoj na američkom kanalu FX prošloga ljeta, a odnedavna u cijelosti dostupnoj i na 'domaćem' Netflixu . Ako niste dosad, savjetujem vam da je obavezno pogledate. Osim što je ta serija meni, a vjerujem i većini drugih gledatelja bila prvi uvid u pop-kulturni fenomen ballrooma i osim što mi je osvijestila privatnu i društvenu situaciju trans-osoba - riječ je i o potpunoj novoj, doista originalnoj priči , kakva još nikada dosad nije bila ispričana putem mainstream televizijskih i filmskih kanala. A ako je išta poželjno u tom mediju, onda su to upravo takve priče - priče kakve još nismo imali prilike vidjeti. One nas zabavljaju, intrigiraju, ali nam i otvaraju nove horizonte.

Naravno, popularnost Madonnine pjesme došla je svojem kraju i ni do kakve revolucionarne promjene nije došlo. Dapače, LGBTQ zajednica kao da je otriježnjena nizom brutalnih pljusaka koje su uslijedile nakon toga, ponajviše zbog epidemije AIDS-a i nasilja prema njima, zbog kojih se činilo da neprekidno obilaze sprovode.

Ipak, Murphy i njegova ekipa ne daju ni likovima ni gledateljima da sasvim potonu u crnilo. Revolucionarnih promjena nije bilo, ali stvari su se ipak pomakle, pa makar i mikroskopski. Uz podršku zajednice i svojih neformalnih obitelji, naši su se glavni junaci pomaknuli, uspjeli se barem koliko-toliko probiti, izboriti za sebe. Angel je postala manekenka, njezin momak Papi osnovao je agenciju za talente iz redova LGBTQ osoba, Blanca je, doduše, izgubila svoj salon za manikuru u odurnoj sabotaži svoje gazdarice Frederice (fenomenalna Patti LuPone), ali je počela graditi novu obitelj...

'Pose', bilo bi pošteno reći, po strukturi i pripovijedanju nije savršena serija. U nekim epizodama, kao što je ona na sprovodu jedne od pripadnica ballroom scene, primjećuje se izvjesna scenaristička lijenost jer se 'duh' pokojnice pojavljuje prevelikom broju likova, previše ponavlja jedno te isto i zapravo ubija priču cijele epizode. Slično je i s epizodom u kojoj se odvija tzv. 'AIDS cabaret' na bolničkom odjelu gdje leže oboljeli od te bolesti, s tim da je u tom slučaju gledatelj to sklon oprostiti, ako ni zbog čega drugog, a onda zbog sjajne i emotivne izvedbe pjesme Stevieja Wondera, 'Love's In Need of Love Today'. Moglo bi se seriji predbaciti još neke mane, kao što je izvedba Indyje Moore, koja je prekrasna kao Angel, ali se bogme nije pretrgla od glume, moglo bi se raspravljati o vremenskim skokovima od nekoliko godina koji su naznačeni natpisima, ali ih događaji u samoj seriji organski baš i ne prate, ali...

Glavna priča ove serije bila je i ostaje međusobna podrška, ljubav i veselje jedne zajednice koja je razloge za životnu radost stvorila sama, bez gotovo ikakve pomoći okolnoga svijeta. Glavna je priča njihovo preživljavanje uz pomoć optimizma, šarma, ljepote i humora, a u tome su Ryan Murphy i njegova ekipa spektakularno uspjeli. Možda će se neki posprdno obrecnuti na to da su neki raspleti, zaključci i krajevi pojedinih priča pomalo sladunjavi i melodramatski, ali ako to itko zaslužuje, onda su to junaci ove serije, kao i ljudi o kojima i kakvima govori. Nakon svega što su prošli, dugujemo im barem to da zajedno s njima uživamo u njihovoj mašti, kreativnosti, sanjarenju i letu kroz hollywoodsku zvjezdanu prašinu.