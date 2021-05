Dokumentarna serija 'Q: u središtu oluje' predugo traje, fokusira se na bezvezne stvari i pleše po rubu promoviranja Qanona

Iako ovaj HBO-ov serijal nije sasvim promašen, na trenutke je zabavan i ima IZVRSNU najavnu špicu, prožet je golemim problemima. Najveći od njih jest taj što se autor zapleo u šest epizoda predugo inzistiranje na tome da otkrije tko je Q. To ga je inzistiranje samo uplelo u međusobne čarke trojice aktera i zapravo ga previše približilo njihovu krugu.

Hoback se zato u svojem istraživanju, pa tako i u barem pet od šest epizoda svoje dokumentarne serije najviše našiljio na tri glavna igrača povezana s 8chanom. To su Jim Watkins, vlasnik 8chana, njegov sin Ron Watkins, glavni operativac 8chana i Fredrick Brennan, programer koji je osmislio 8chan. Jim Watkins američki je biznismen koji je godinama - pa i u doba aktivnosti 8chana - živio na Filipinima, baš kao i njegov sin Ron, a Fredrick Brennan jest IT stručnjak koji je zbog teške urođene bolesti i nepokretnosti cijeli život proveo za računalom. Watkinsi su, kada su odlučili kupiti 8chan, Fredricka o svom trošku doveli na Filipine. Watkinsovi su Freda u početku tretirali ko kralja, ali kad je on, nakon nekoliko pucnjava nadahnutih Q-ovim objavama na 8chanu, počeo propitivati opravdanost dopuštanja takvih objava, među njima je nastao sukob koji je na kraju eskalirao Fredovim bijegom s Filipina.

Sama priča o Fredu i Watkinsima - koji su svi redom skupina čudaka poprilično teške kategorije, u čemu je pojavom, stilom, načinom govora i ponašanjem definitivno najbizarniji Jim Watkins - Hobacku je postala glavna tema i do zadnje se epizode čak i osobno uključio u cijelu dramu, pomažući Fredu da zbriše s Filipina. Sve je to na jednoj tračerskoj razini na momente čak i zanimljivo, ali unatoč tome što je Hoback cijelo vrijeme naglašavao da ih toliko prati jer smatra da je netko od Watkinsa Q ili da barem zna tko je Q - do kraja se cijeli serijal pretvorio u beznadno dosadnu priču o kavgi trojice možebitno moćnih čudaka. Ono što bi u serijalu bilo mnogo zanimljivije - da se Hoback pozabavio samim fenomenom Q-a, zbog čega je stekao takvu popularnost, što je to što ljude privlači toj teoriji, zašto su i mnogi inteligentni ljudi popušili suludu priču kao što je ta o sotonistima koji kradu i jedu djecu... - rasplinulo se i praktički prestalo biti tema nakon dvije epizode, egzistirajući samo u pozadini, kao neki okvir u kojem se odvijala po Hobacku glavna priča - ova o tri čudaka.