DKE: Više od 400 tisuća eura iz pilot-poziva 'Kina-inovativni centri'

Desk kreativne Europe - Ured MEDIA Hrvatske objavio je rezultate pilot-poziva Europske komisije 'Kina - inovativni centri' u okviru kojeg su hrvatski korisnici osigurali ukupan iznos od 416.729 eura

U tijesnoj konkurenciji od 46 prijavljenih projekata iz 17 europskih zemalja samo ih je pet odabrano za sufinanciranje s ukupnim iznosom od dva milijuna eura. Važno je ujedno istaknuti da hrvatske organizacije sudjeluju u čak četiri odobrena projekta, bilo s pozicije nositelja projekta ili partnera, izvijestili su iz DKE - Ureda MEDIA Hrvatske.

U ulozi koordinatora (nositelja projekta) predstavljene su: Bugarska, Francuska, Hrvatska (Motovun Film Festival), Italija i Njemačka.

U projektima će također sudjelovati 22 partnerske organizacije, među kojima većina njih dolazi iz Italije (ukupno pet), Hrvatske (ukupno četiri: Hrvatski filmski savez (Zagreb), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, Kinematografi Osijek d.d. te Udruga Kinookus (Dubrovnik),Belgije, Nizozemske, Njemačke i Slovenije (po dvije) te Francuske, Grčke, Mađarske, Rumunjske i Velike Britanije (po jedna).

Odobreni projekti u kojima sudjeluju hrvatske organizacije su: Movies in Motion - osiguran je ukupan iznos od 262.341 eura - od čega je za Motovun Film Festival i Hrvatski filmski savez izdvojeno 140.000 eura. Motovun Film Festival iz Hrvatske je nositelj projekta, a sudjeluju sljedeće partnerske organizacije: Hrvatski filmski savez (Hrvatska), International Filmmaking Academy Bologna (Italija), Otok – zavod za razvijanje filmske kulture (Slovenija) i Live Cinema Ltd (Velika Britanija).

Tu je i Resonance Cinema. Cultural Hub for Curious Minds, a od ukupno osiguranih 473.537 eura, Kinematografi Osijek d.d. dobivaju 124.304 eura. Art Fest Ltd. iz Bugarske je nositelj projekta, a sudjeluju sljedeće partnerske organizacije: Kinematografi Osijek d.d. (Hrvatska), Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Mađarska) i Center interesnih dejavnosti Ptuj (Slovenija).

Slijedi Cinema Communities for Innovation, Networks and Environment (CINE) gdje je osigurano ukupno 488.126 eura, od čega je Udruga Kinookus dobila 79.985 eura. Slow Food NGO iz Italije je nositelj projekta, a sudjeluju sljedeće partnerske organizacije: Mobilevent (Francuska), Udruga Kinookus (Hrvatska) te Associazione CinemAmbiente, Cinema Boaro – Silva S.N.C. Di Carrino Italia & Lombardi Maria Rosa i Municipality of Cherasco iz Italije.

U Connecting Cinemas in Rural Areas osiguran je ukupan iznos od 489.229 eura, od čega je za Javnu ustanovu u kulturi Tvrđava kulture Šibenik izdvojeno 72.440 eura. KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG iz Njemačke je nositelj projekta, a sudjeluju sljedeće partnerske organizacije: KEA European Affairs (Belgija), Ifigeneia G. Vlachogiannis - Thomas G. Vlachogiannis (Grčka) i Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (Hrvatska), Hogeschool van Amsterdam / Amsterdam University of Applied Sciences (Nizozemska) te M2C Institut für angewandte Medienforschung i Public Art Lab e.V. iz Njemačke i Mioritics Association (Rumunjska).

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica.

Potprogram također sufinancira rad široke europske mreže Deskova Kreativne Europe - Ureda MEDIA. Program od 2014. do 2020. raspolaže s 1.46 milijardi eura, a izdvojit će najmanje 56 posto svog proračuna Potprogramu MEDIA, što iznosi više od 800 milijuna eura.

Iz DKE - Ureda MEDIA Hrvatske čestitali su Motovun Film Festivalu, Hrvatskom filmskom savezu, Kinematografima Osijek d.d., Udruzi Kinookus i Javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik na izvanrednim rezultatima.