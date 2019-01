Britkim humorom osvojili su Hrvatsku: Nismo redikuli da se hvalimo i umislimo, možemo mi to još bolje!

Od Božića do danas već su pogledani preko stotinu tisuća puta, a trendovi su još bolji. Prva hrvatska online humoristična serija 'Carstvo ladovine', pionirski projekt četvorice Splićana, u prosincu je lansirana na besplatnim platformama Youtubeu i Instagramu te je sa svoje tri skoro pa polusatne epizode izazvala sjajne reakcije. Mladi filmaši za tportal su otkrili čime su se vodili i kakvi su im planovi za budućnost

Serija se naizgled bavi svakodnevicom, bilježi tipične kvartovske priče sa zidića i iz kafića te kroz likove iz susjedstva - mahom u ranim dvadesetima - progovara i o velikim i malim mukama jedne generacije i njenom suočavanju s hrvatskom stvarnošću. Redovito uleti kakav twist, a sve je garnirano pravom ljetnom atmosferom, cvrčcima, morem i tipičnom splitskom omarom. I neušminkanom scenografijom: u 'Carstvu ladovine' manje je prizora s Rive, Bačvica, palmi i koktela, a više scena iz gradskih kvartova poput Trstenika ili iz kakve kvartovske birtije. Neki mediji seriju su reklamirali i kao 'prepunu baza', s čime se njeni autori ne slažu u potpunosti.

'Više je do splitskog dijalekta i slenga, nego do vica. Ne računajući one dvije sapunice, zadnjih godina malo toga se snimalo u ovom gradu i zato valjda sve što radimo izgleda i zvuči pretjerano splitski. Hodamo splitski, dišemo splitski, vežemo i špigete onako kako to samo Splićani rade. Čak nas pomalo nervira to stavljanje u kalup: snimano je u Splitu, sa Splićanima, pa normalno da je onda splitski đir', objašnjavaju za tportal.