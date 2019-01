Brijunske 'Bakhe' postaju dio repertoara Zagrebačkog kazališta mladih

Nakon premijere u srpnju 2018. na Malom Brijunu, starogrčka tragedija "Bakhe" Kazališta Ulysses redateljice Lenke Udovički, psihoanalitičko emotivno putovanje temeljeno na kombinaciji Euripidova djela i tekstova nastalih na grupnoj glumačkoj psihoterapiji, imat će 18. siječnja svoju zagrebačku premijeru u Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM), te će postati dio redovitoga repertoara toga teatra

Suradnju je na konferenciji za novinare u utorak u ZKM-u najavila redateljica predstave i umjetnička ravnateljica Ulyssesa Lenka Udovički. Istaknula je kako je riječ o važnoj postprodukciji komada u koji je uloženo puno ljubavi, truda i rada, a kojemu će tako biti omogućeno "produljenje života" i u zimskome razdoblju, i to u kazališnom prostoru koji fantastično korespondira s prostorom Tvrđave Minor na Malom Brijunu, gdje je predstava izvorno postavljena.

S "Bakhama" se redateljski po drugi puta vratila Euripidu, grčkom tragičaru kojega, kako je rekla, najviše voli i kojega doživljava na neki način i kao postmodernističkog pisca. "Kako vrijeme prolazi, kako sazrijevam, sve me više ponovno zadivljuju Grci i grčki dramatičari, tragičari, i nekako osjećam svaki put kad im se vratim da iznova tek počinjem otkrivati svu njihovu pamet, dubinu i značaj", rekla je Udovički.

Grci su postavili temelje zapadnjačke civilizacije te su pisali o temama koje su i danas aktualne, "s kojima se sudaramo i borimo već više od dvije tisuće godina", zbog čega smatra da im se trebamo stalno nanovo vraćati i iščitavati ih. "Teatar je i nastao kao poligon za preispitivanje društva i sebe i mislim da je bitno boriti se da to i ostane, da ne bude samo zabava. U tom mi je smislu drago što smo upravo u ZKM-u, jer je to jedno od kazališta koja se trude da ne podlegnu pukoj komercijalizaciji", istaknula je.

"Bakhe" su Euripidov posljednji komad, po mnogima možda i najkompleksniji i najteži, napomenula je Udovički, a u njemu se ponovo bavi odnosom ženskog i muškog principa u nama i time što se sve događa kada, i kao društvo i kao pojedinci, potiskujemo u sebi previše toga - jer to nam se uvijek osvetnički vraća.

Udovički je "Bakhe", premijerno odigrane tek nakon Euripidove smrti 450. godine prije naše ere, postavila kao "suvremeno dubinsko putovanje u prirodu čovjeka, obilježenu vječnim sukobom apolonskog i dionizijskog načela, razuma na kojem je uspostavljena zapadnjačka civilizacija i iskonskih nagona, strahova i potreba".

Dionis ili Bakho, antički bog vina, plodnosti, ekstaze i kazališta, bog je koji nas tjera da prelazimo granice, koji isto tako može dovesti do destrukcije, intoksikacije, do otvaranja mnogih stvari koje su skrivene i potisnute u nama, rekla je redateljica. On odvlači žene, sputane društvenim okvirima, u šumu gdje postaju njegove divlje, pijane, orgijastične svećenice – bakhe. Komad koji su u grčkom teatru 5. stoljeća prije naše ere igrali isključivo muškarci, koji su utjelovljivali i muške i ženske uloge, u Ulyssesovoj produkciji nosi dvanaest glumica.

One se nalaze na grupnoj psihoterapiji, gdje svaka sa svojim teretom i žudnjama traži utočište od patrijarhalnog, kapitalističkog, nemilosrdnog svijeta u kojem je postalo nedopustivo pokazati bilo kakvu slabosti ili izgubiti kontrolu. Na putu oslobođenja od stanja prisilne normalnosti ulaze u mitski svijet Euripidovih "Bakhi", rušeći konvencionalne rodno determinirane uloge i njihove granice na putu ka prihvaćanju ranjivosti kao moguće snage te nenasilja kao moguće vladavine.

Bakhe igraju Lucija Barišić, Hrvojka Begović, Anđela Ramljak, Milica Manojlović, Dora Polić Vitez, Barbara Prpić i Urša Raukar; Katarina Bistrović Darvaš je Dionis, Ivana Krizmanić Pentej, Dubravka Miletić je Kadmo, dok Lucija Šerbedžija i Senka Bulić nastupaju kao Tiresija i Agava.