Kontroverzni Rikimartin Horvat publiku tjera na svađu s glumcem i borbu s predrasudama

Tko je Rikimartin Horvat i zašto na kazališnim daskama diže publici tlak, a svojom nekorektnošću tjera ih da i sami preispitaju svoje predrasude? Tim pitanjem pozabavila se Prva hrvatska romska monodrama, čija je premijer izmamila snažne reakcije publike.

Romi su dio našeg društva zaista dugo, danas su u Hrvatskoj politički predstavljeni i angažirani, pa je pomalo čudno da nitko do sada nije napravio jednu romsku monodramu. Samostalni umjetnik Igor Baksa za Jet Set otkriva da ni kod njega proces od ideje do realizacije nije bio kratak.

'Kada ste Rom, u 99 posto će vas slučajeva prešutno, a ponekad i vrlo otvoreno, bilo kroz diskriminaciju, segregaciju ili vulgarni humor, smatrati građaninom drugog reda. To je činjenica, a meni je kao čovjeku nevjerojatno da takav rasizam postoji u 21. stoljeću, kod nas u Hrvatskoj', ističe glumac.

'Problemi su realni i konstantni, bili mi toga svjesni ili ne. Od toga da vam banka ne želi odobriti kredit samo zbog toga što se prezivate Oršuš, do toga da je u našem narodnom rječniku naziv cigan metafora za osobu koja krade, laže, nema higijenske navike, nema visok kvocijent inteligencije i slično. U pitanju je duboko ukorijenjen rasizam, koji se danas može evidentirati i u pogledu izbjegličkih seoba naroda. Ne bih želio otvarati neke druge teme, ali mi je vrlo zanimljivo gledati kako naše društvo reagira i komentira useljavanje Sirijaca, a kako Ukrajinaca', ukazuje Baksa na očito licemjerje u pristupu spram dvije kulture.

Kao umjetnik, Baksa je društveno angažiran, kako u predstavama za djecu i mlade, tako i u večernjem programu. Koristi platformu takozvane industrije zabave, jer su predstave u kojima igra uglavnom komedije, da bi publici plasirao ozbiljne teme i potaknuo na razmišljanje, te u krajnjoj liniji - na promjenu. U slučaju priče o romskoj manjini, kaže, osjeća se i sam kao Rom. Ne samo zbog toga što igra takav lik na pozornici, nego i zbog toga što mu je kao umjetniku nepravda i društveno stigmatiziranje vrlo poznati.

'Vi umjetnici živite na naš račun!', 'To nije pravi posao!' - također su mentalne etikete našeg društva spram kulture i ljudi koji se njome bave.

'Najporaznije što sam čuo, i to od visokoobrazovane osobe - da smo mi glumci skloni psihičkim problemima i ovisnostima, jer ulazimo i izlazimo iz likova i imamo velikih problema s identitetom', prisjeća se Baksa.

A o čemu je riječ u monodrami? U kabaretskoj formi Rikimartin Horvat, s domaćom rakijom u ruci i uz pratnju harmonike, zabavlja publiku svojim stand-up nastupom, komentirajući društvene teme i natruhe svog života na margini. Kako se boca prazni, vicevi su sve lošiji i humor sve nekorektniji, da bi se u jednom trenutku u publici pojavio netko koga ta predstava vrijeđa. To je glumac naturščik koji konceptualno ne igra nikakav izmišljeni lik nego samog sebe. Tad predstava počinje biti dokumentaristička i publika može iz prve ruke čuti, pa dijelom i osjetiti, kako je to biti Rom u Hrvatskoj.

'Reakcije na predstavu bile su iznenađujuće snažne. Na premijeri se dio publike počeo svađati s glumcem, a Rikimartin je smirivao strasti. U Crikvenici su se ljudi dizali i odlazili s predstave. U pitanju je dramaturški koncept u kojem se predstava namjerno dovodi do raspada. U tom trenutku angažman publike je na vrlo visokoj razini. Razbija se takozvana rampa i u gledalištu se stvara prava debata osobnih iskustava, propitkivanja i opravdavanja. Tu prelazimo u dokumentaristički dio predstave gdje slušamo osobnu ispovijed jednog čovjeka koji je od djetinjstva na udaru društvenog ugnjetavanja, što neizostavno rezultira reakcijama suza u publici. Zanimljivo je da nakon predstave ljudi žele ostati i pričati s nama o temama koje predstava otvara. Kao da im predstava nije dovoljna. Kao da žele da ostanemo zajedno. Nakon predstave osjećam spajanje s publikom i zajedništvo koje nije često u kazalištu', dijeli svoja dosadašnja iskustva umjetnik.

No, kako Baksa naglašava, to na kraju nije predstava samo o Romima, nego o svim ranjivim skupinama. Na kraju predstave samo se malo okrzne o problem diskriminacije i predrasuda prema LGBTQ zajednici. Popis obespravljenih, etiketiranih i diskriminiranih, nažalost može biti dugačak - homoseksualci, transrodne osobe, osobe s teškoćama u razvoju, žene, radnici, umjetnici… Stoga je to priča o svima nama.

Inače, Igor Baksa je, unatoč svim preprekama kakve naša administracija postavlja pred umjetnike, godinu dana prije pandemije osnovao Mali teatar, a u prve projekte sa suradnicima je krenuo doslovno nekoliko mjeseci prije lockdowna. Kako kaže, ni samom mu nije jasno kako su preživjeli jer je sve stalo.