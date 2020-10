Svjetska rekorderka u najbržem psećem hodanju unatraške na 5 metara je kujica Kota iz Zagreba

Najbrži pseći hod unatraške na pet metara iznosi 2,42 sekunde, a postigle su to Kota i Ana Odak u Zagrebu (Hrvatska), 10. lipnja 2020. godine, zapisano je od četvrtka u Guinnessovoj knjizi rekorda

'Kad ne radi, voli jesti i kupati se - to su joj apsolutno omiljene aktivnosti. Ali najviše od svega, voli biti uz Anu, kojoj je naslov Guinnessove rekorderke ostvarenje sna i najbolje što je sa svojom Kotom zajedno učinila', stoji na Ginnessovim stranicama.

Dvojac je, navodi se dalje na Guinnessovim stranicama, za pokušaj vježbao mjesec dana, otprilike jednom do dva puta tjedno. Ana je u treningu koristila Kotine omiljene igračke, a udaljenost bi bila u rasponu od 2 do 10 metara, a održavanje različitih treninga bilo je ključno za njezinu zainteresiranost.

Kako je došla na ideju za pokušaj rušenja ovog rekorda, Ana Odak objasnila je na svojoj Facebook stranici.

'U veljači ove godine, prije cijele ove Corona krize i lockdowna... ležala sam u sobi i odmarala. U jednom trenu me nešto spopalo – 'Ana, probaj nešto skroz ludo i novo', rekao je glas u meni. Sumnjam da bi to rekao da je znao što nas sve čeka, ali možda je i dobro ispalo, jer me okupiralo ono što je došlo... GUINNESS WORLD REKORD!!!

Fastest 5m backward by a dog koji je do tada bio 6.73 sekundi, očekivala sam da će Kota izvesti za oko 4 sekunde, ali moj zmaj (nemam teksta) je letio, stoga je novi rekord 2.42 sekunde. Apsolutno fantastične i ponosne, možemo znati da smo stavile možda najluđu crticu u svoj životopis', piše na Facebooku ponosna Ana i poručuje: 'Hvala ti Kota kaj si moja luda i najluđa BFF.