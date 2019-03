Pametne vrane surađuju čak i kad kopaju po smeću: Pogledajte dokaz iz Zagreba

Snimka dvije vrane koje zajedno traže hranu u smeću podsjetnik je kako je uvijek bolje surađivati nego se svađati

Ne znamo kakav odnos imaju prema drugim pticama, no vrane si međusobno pomažu i to čine na prepoznatljivo pametne načine. Nije nikakva tajna koliko su vrane pametne – primjera ima mnogo – no uvijek je zanimljivo ponovo vidjeti njihovu inteligenciju na djelu.