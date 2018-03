Ovo je najpoznatiji glumac kojeg nitko ne prepoznaje

Glumac Doug Jones ima dugu i plodnu karijeru, no jedna je od rijetkih holivudskih zvijezda koja se ne mora brinuti da će ga netko prepoznati na ulici

Prilično je neobično iza sebe imati opus od preko 150 uloga na televiziji i u holivudskim filmovima i svejedno moći izaći u grad, a da gotovo nitko ne zna tko ste, no baš to opisuje karijeru glumca Douga Jonesa. Ako se pitate tko je Doug Jones, odgovor je prilično jednostavan – on je sjajan glumac koji je utjelovio mnoštvo humanoidnih bića u nizu filmvoa (uključujući i 'Oblik vode' Guillerma del Tora).