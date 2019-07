Nije mogao zaspati, pa je morao uključiti kameru da vidi što je uzrok. Nemalo se iznenadio

Brian May autor je pjesme 'Too Much Love Will Kill You' ('Previše ljubavi će vas ubiti'). Čini nam se kako je u pitanju tematski prikladan hit

'Samo zato jer ste paranoični, ne znači da vam netko ne želi nauditi', dobro je poznata izreka. Usudit ćemo se reći kako u slučaju muškarca koji je patio od problema s disanjem tijekom spavanja ne postoji zla namjera, no nešto svakako nije bilo u redu. Naime, muškarac koji je na Twitteru poznat pod imenom Greed ponosni je vlasnik vrlo umiljate mačke. Malo pretjerano umiljate mačke.

Nesretnik je postavio kameru da ga snima po noći jer je očito nagađao o čemu se radi. Njegova ljubimica mu je često znala ležati na licu dok spava.

“I couldn’t breathe when I slept so I installed a camera” pic.twitter.com/DDhP0OweoW — Greed (@stluis_htx) July 22, 2019

Netko mu je na Twitteru preporučio prikladnu knjigu – 'Kako prepoznati znakove da vas vaša mačka planira ubiti'.