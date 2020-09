Frizeri iz Slavonskog Broda napustili 'Superpar' i poručili: 'Izbacili su nas jer smo im konkurencija'

Danas je na redu bio drugi zadatak za parove, a netko večeras, nažalost, napušta 'Superpar'. Jutro je počelo uobičajeno; Marko je igrao igrice, Tini i Mati bilo je hladno u kamp-kućici, ali ipak lijepo, a Anton je pripremao zdravi doručak. 'Danas je Dolores i meni godišnjica i iznenadit ću je s nečim divljim. Koliko god doručak bio neki standard, na to se najviše topi', rekao je i oduševio svoju dragu

'Znanstveno je dokazano da je najjača životinja, odnosno voditelj životinjskog carstva - gospodin prekrasni lav', zadovoljno je komentirao Anton. I kad su jednom svi, osim Olje, nekako stigli do cilja, odmah su počeli vikati na partnerice da su one krive zato što su im sve pogrešno govorile. 'Osjećam se grozno, na pola je poligona stao i to je to', komentirala je Ozana, a Matej je vikao na Daliborku zbog srca. 'I ti ovoliko srce nisi vidjela?!' ljutito je vikao i govorio svojoj supruzi da bi trebala provjeriti dioptriju, a Ratka je bila zgrožena zbog njegova ponašanja.

Marko je u to vrijeme tražio vjenčani prsten koji je izgubio na poligonu i našao ga! Pobjednički su par Dolores i Anton, koji dobivaju 5000 kuna, a ovaj ciklus superpar su Daliborka i Matej. 'Zaslužili smo to jer smo se ovaj ciklus poprilično trudili', komentirali su, no Gordon misli kako je čista slučajnost što su oni ispali superpar zato što misli da oni to nisu. Olja je bio najgori danas na poligonu tako da se Ozana i on pridružuju Tini i Mati na eliminacijama.