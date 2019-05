Šuica: Hrvatskoj nova EU omotnica donosi 21 milijardu eura bespovratnih sredstava

Kandidati s HDZ-ove liste za izbore za Europski parlament u četvrtak su u Karlovačkoj županiji građanima objašnjavali važnost izlaska na predstojeće izbore, organizirali su i tribinu o financiranju iz EU fondova te poručili kako se zalažu za Hrvatsku u eurozoni i Schengenu te se protive 'Europi dviju brzina'

„Hrvatskoj dva proračunska razdoblja, od 2013. do 2020. godine i nova omotnica od 2021. do 2027. godine, koju upravo sada pregovaramo, donosi 21 milijardu eura bespovratnih sredstava, a to je novac za infrastrukturu i za sve projekte, pa je to velika šansa za Hrvatsku, koja se bitno mijenja“, rekla je Dubravka Šuica.

Cilj joj je, kaže, da Hrvatska uđe u eurozonu i Schengen, da više ne živimo Europu dviju brzina, te da "Hrvatska više ne bude graničar, da zemlje u susjedstvu ispune kriterije i uđu u Europsku uniju“.

Šuica će se, kazala je, boriti i protiv Europe dviju brzina u liječenju raka, "da ono bude solidarno i odgovorno neovisno od socijalnog statusa oboljele osobe ili od zemlji iz koje dolazi.

Treba, kaže, postići da građani svih zemalja EU imaju iste kriterije u liječenju raka.

Sokol: Vlada HDZ-a opremila 6.500 policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu

Saborski zastupnik Tomislav Sokol rekao je da želi u Europskom Parlamentu promovirati demokršćanske i narodnjačke vrijednosti koje su u temelju HDZ-a, ali i u temelju Europske unije.