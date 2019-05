Pupovac: Lista SDSS-a patriotskija od onih koji sebe nazivaju domoljubima

Predsjednik SDSS-a i nositelj liste te stranke na europskim izborima Milorad Pupovac, izjavio je u ponedjeljak na predizbornom skupu u Karlovcu kako je njihova lista patriotskija od onih koji sebe nazivaju domoljubima, a rade na razbijanju Europe i na razjedinjavanju Hrvatske

Pupovac je rekao kako će osnovni princip rada SDSS-ovog eurozastupnika biti - za Srbe jednake u Hrvatskoj, za Hrvatsku jednaku u Europskoj uniji, te da će se u Europskom parlamentu žestoko boriti za sve manjine, ma kojeg identiteta ili roda bile.

"Ovom kampanjom u kojoj nam podršku daju i Ćiro Blažević i Nikica Gabrić i još neki viđeniji Hrvati, želimo postići da vidite da niste sami. Znamo da je i za Hrvate teret netolerancija prema Srbima, dio se građana zasitio toga da se dio sugrađana drži izoliranima od ostatka društva, a da oni sami nemaju slobodu političkog izbora, slobodnog i nesmetanog. Nemojte misliti da većina susjeda Hrvata lakše to podnosi nego što to podnosimo mi. I za njih je to teret i oni ne žele pomisao da je netko pored njih njihov neprijatelj, pogotovo ako to nije", rekao je Pupovac, obraćajući se prisutnima u majici s ćirilično-latiničnim natpisom "Rođen u Hrvatskoj", u skladu sa kampanjom te stranke.