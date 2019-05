Plenković u Splitu: Nema većih suverenista od nas. Ne vjerujte demagozima, izolacionistima, egoistima

Jednodnevnu službeno-stranačku turneju Splitsko-dalmatinskom županijom Andrej Plenković zaključio je HDZ-ovim predizbornim skupom na Peristilu. Na govornici su se izredali gradonačelnik Andro Krstulović Opara, ministar obrane Damir Krstičević te nekoliko kandidata s liste za europske izbore, a sam Plenković većinu govora posvetio je desnim listama koje se po istraživanjima nalaze na rubu prelaska izbornog praga

'Ovdje sam jer podržavam Plenkovića i HDZ, svjetonazorski smo bliski. Imaju sjajna tri kandidata iz Dalmacije Domagoja Maroevića, Dubravku Šuicu i Gorana Pauka, a ja i moja obitelj glasat ćemo za njih. Siguran sam da će većina članova moje stranke njima dati glas', kazao je Kerum za tportal.

'Čekam Plenkovićev govor. To što je on napravio je čudo: konkurencija mu tu dovodi Pamelu Anderson, a on Angelu Merkel. To ti je moć!', dodao je. Upitali smo ga bi li on osobno volio vidjeti Pamelu: