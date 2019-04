Dubravka Šuica u Puli: EU izbori važni su za europsku, nacionalnu i lokalnu politiku

Europarlamentarka Dubravka Šuica, koja po novi mandat u Bruxellesu kreće s drugog mjesta HDZ-ove stranačke liste, u petak je u Puli rekla kako je jako važno izići na EU izbore jer su to izbori za Europski parlament, ali i za nacionalnu, županijsku i gradsku politiku

"Izbori su za sve razine jer koliko god se Bruxelles nekima možda činio udaljen, ono što se tamo događa nam je blisko. Svima nam se događa Europa i svi ćemo tu Europu u budućnosti živjeti, pogotovo mladi" - rekla je Šuica na predstavljanju kandidacijske liste HDZ-a na predstojećim izborima.

"U razdoblju od 2014. do 2020. imamo na rasplaganju 10,8 milijardi kuna, a novih 10 dobit ćemo na raspolaganje od 2021. do 2027. Radi se o ogromnom iznosu novca kojim ćemo pokrenuti ili smo već pokrenuli mnoge značajne investicije poput Pelješkog mosta, Zračne luke Dubrovnik ili pulske bolnice koja se isto tako gradi uz 70 posto europskog novca. Naravno da želimo privući i strane investicije, ali ova financijska sredstva stvaraju poduzetničku atmosferu i stoga je bitna vizija Vlade što će se do 2027. u Hrvatskoj razvijati kako bi se ti planovi uklopili u novi operativni plan", rekla je Šuica.

U Puli se predstavio i šibenski župan Goran Pauk, sedmi na stranačkoj listi za Europski parlament, koji je istaknuo da će izlaznost na birališta biti veća što će građani biti svjesniji direktnih benefita koji stižu iz Europe.

"Naravno da nije cjelokupna europska politika to koliko smo dobili novca, ali ono što građani najlakše i najbrže prepoznaju to su konkretne investicije, kad mogu svojim očima 'izmjeriti' što znači 800 milijuna kuna uloženih u bolnicu ili 1,45 milijardi kuna s europskim sredstvima u Istri ugovorenih projekata", rekao je Pauk.