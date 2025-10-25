Komunalni redari ulovili čovjeka u nedjelu pa ga pozvali u kafić i od njega tražili 1500 eura mita

Tužiteljstvo sumnja da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada u Svetom Ivanu Zelini zatekli jednu osobu u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je time počinila kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5000 do 6000 eura.

Sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali tu osobu na sastanak u jedan ugostiteljski objekt te joj je prvookrivljeni ponudio da će za 1.500 eura mita osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana.