Motociklist smrtno stradao u prometnoj nesreći u Šibeniku

Motociklist u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu , a još ranije mu je oduzeta vozačka dozvola. Nesreća se dogodila sinoć oko 2 sata u gradskoj četvrti Šubićevac, a vozač u trenutku nesreće nije prilagodio brzinu kretanja vidljivosti, preglednosti te osobinama ceste.

Izgubio je nadzor nad motociklom te izletio izvan južnog ruba kolnika gdje je kotačima i donjim dijelom motocikla udario u uzdignuti betonski ivičnjak, a potom je s motociklom izletio na zemljano-travnatu površinu po kojoj je nastavio nekontrolirano kretanje, te je desnim bočnim dijelom motocikla udario u kameni usjek, a zatim i prometne znakove.