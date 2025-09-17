Pucao po Novom Zagrebu i Dubravi, prijetio policiji, kod pritvorskog nadzornika je

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje na počinjenje nekoliko kaznenih djela.

Sumnja se da je mladić oštetio tuđu stvar, 24. kolovoza 2025. oko 23.15 sati, tako što je došao na područje Dubrave te iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana u kojem nitko ne boravi, na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, kojom prilikom su popucala stakla na prozoru.

Nakon toga, osumnjičeni je pokupio čahure te pobjegao. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Također se sumnja da je 10. rujna 2025. oko 2 sata došao na područje Novog Zagreba, gdje je prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio devet hitaca u smjeru pročelja kuće kojom prilikom su zrna probila ulazna vrata te dva prozora na katu. U to vrijeme, unutra su se nalazili vlasnik te članovi obitelji, a koji u događaju nisu ozlijeđeni. Nakon toga osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja.