Pucao po Novom Zagrebu i Dubravi, prijetio policiji, kod pritvorskog nadzornika je

Zagrebačkim policajcima pokušao pobjeći prilikom uhićenja, a kod sebe imao pištolj s metkom u cijevi. Uhitili su ga bez posljedica.
Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje na počinjenje nekoliko kaznenih djela.
Sumnja se da je mladić oštetio tuđu stvar, 24. kolovoza 2025. oko 23.15 sati, tako što je došao na područje Dubrave te iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana u kojem nitko ne boravi, na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, kojom prilikom su popucala stakla na prozoru.
Nakon toga, osumnjičeni je pokupio čahure te pobjegao. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Također se sumnja da je 10. rujna 2025. oko 2 sata došao na područje Novog Zagreba, gdje je prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio devet hitaca u smjeru pročelja kuće kojom prilikom su zrna probila ulazna vrata te dva prozora na katu. U to vrijeme, unutra su se nalazili vlasnik te članovi obitelji, a koji u događaju nisu ozlijeđeni. Nakon toga osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja.
Sumnja se i da je 15. rujna u popodnevnim satima na području Medveščaka, počinio kaznena djela prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanje droge. Naime, nakon što su ga uočili policijski službenici te mu prišli s namjerom njegova uhićenja zbog provođenja kriminalističkog istraživanja temeljem sumnje u počinjenje više kaznenih djela te mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, on se dao u bijeg.
Policija je krenula za njim, i ponovno mu izdala naredbu da stane i legne na tlo, na što se oglušio i iz svoje torbice izvadio pištolj marke Walter s metkom u cijevi te spremnikom u kojem se nalazilo više komada streljiva. Okrenuo se prema trojici policajaca držeći vatreno oružje u ruci. Nedugo potom, pištolj je usmjerio prema tlu da bi ga zatim ipak odbacio, te po naredbi policijskih službenika, legao na tlo gdje su nad njime uporabljena sredstava prisile- tjelesna snaga i sredstava za vezivanje. Prilikom uhićenja, policijskim službenicima je uputio prijetnje smrću. Tijekom postupanja u torbici i ruksaku koji je imao kod sebe, pregledom je pronađena jedna ručna bomba, dva paketića sumnjive praškaste materije, nalik na kokain, (ukupno 1,30 grama), crna potkapa „fantomka“ te par rukavica i majica tzv.“dukserica“ te više mobitela, kreditnih kartica i novac.
U utorak je na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavljenom pretragom kuće u kojoj neprijavljeno stanuje osumnjičeni 25-godišnjak na području Medveščaka pronašli su: jedan pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva te tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.