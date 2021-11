Policija uhitila trojicu muškaraca koji su prebili Vinkovčanina zbog Škorine pjesme; kod jednog nađen pištolj s prigušivačem

S kaznenim prijavama za pokušaj ubojstva PU vukovarsko-srijemska uhitila je trojicu muškaraca koje se sumnjiči da su 21.11. oko 2 sata ujutro u prostorijama lovačkog društva u Starim Jankovcima brutalno pretukli 28-godišnjeg Ivana Andrijanića iz Vinkovaca

'Većina se već razišla i u sali nas je ostalo desetak. Ostao sam ja i suprug od moje sestrične te njih 7-8 dečki iz Srijemskih Laza, kada je netko upitao imam li neku glazbenu želju. Budući da se glazba puštala s YouTubea, rekao sam da može pustiti nešto od Škore',veli Ivan. I tada su, kaže, krenuli problemi.

'Netko od njih je rekao, a da ne bi možda i Thompsona, na što sam ja osjetivši da bi moglo biti problema kazao da ne treba ništa, nego da i dalje možemo slušati cajke, kao što je bilo u većem dijelu noći. No, tada sam osjetio jak udarac u glavu koji me srušio na pod. Vidio sam dečka iz Srijemskih Laza koji me prvi udario, a onda i još dvojicu koji su me počeli cipelariti na podu. Nakon toga sam se pokušavao zaštititi od udaraca, a imam osjećaj da su me svi tukli, neki su mi doslovno skakali po glavi, sve dok nije skočio bratić od moje sestrične koji me zaštitio svojim tijelom, pri čemu je i sam dobio nekoliko udaraca', ispričao je Ivan Andrijanić, kojega je skupa s drugim napadnutim 28-godišnjakom, nakon što su pobjegli iz zgrade, u Opću županijsku bolnicu Vinkovci odvezao brat rođaka koji je slavio rođenje djeteta.

Utvrđeni su mu višestruki prijelomi lubanje i kosti lica, prijelom dna očne šupljine, prijelom jagodične kosti i kosti gornje čeljusti, prijelom nosne kosti, prijelom lubanje i kosti lica nespecificiranog dijela. Preživio je pravim čudom i vjerojatno zahvaljujući svojoj jačoj konstituciji.

Policiji, pak, sve do prije dva dana nitko nije prijavio kazneno djelo. Ni bolnica ni oštećeni. Oni su, prema riječima glasnogovornika PU vukovarsko-srijemske Dragoslava Živkovića, imali samo prijavu za narušavanje javnog reda i mira nakon kojeg su dvije osobe potražile liječničku pomoć. O težini ozljeda doznali su tek iz medija i nakon toga su pokrenuli kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem trojice osumnjičenih koji su predani pritvorskom nadzorniku s kaznenim prijavama za pokušaj ubojstva Ivana i nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 28-godišnjaka iz Antina.

Uhićeni 21-godišnjak dobio je i kaznenu prijavu za nedozvoljeno posjedovanje oružja, jer je pretragom njegovog doma pronađen automatski pištolj CZ M84A s pripadajućim prigušivačem, tri spremnika i 32 komada streljiva.

Škoro: U Hrvatskoj postoje dvostruka mjerila

Potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro izjavio je u utorak, komentirajući premlaćivanje mladića koji je naručio njegovu pjesmu, da je na političarima odgovornost za uspostavu suživota i normalnog komuniciranja.

Škoro je na konferenciji za novinare pokazao fotografiju teško pretučenog 28-godišnjeg Ivana Andrijanića, s ozbiljnim ozljedama glave koje je zadobio na privatnoj zabavi u Starim Jankovcima prije desetak dana jer se, kaže, "usudio zatražiti moju pjesmu 'Mata'".

Kaže da je Andrijanić identificirao napadače kao pripadnike srpske nacionalne manjine pa smatra da se incident dogodio zbog toga što ih je isprovocirala njegova glazbena želja.

"Kako mi je ispričao, na toj zabavi bilo je dosta ljudi, nakon ponoći su se razišli, ostalo ih je nekoliko, a nakon što je on zatražio pjesmu 'Mata', nekoliko ljudi je nasrnulo na njega", rekao je.

Škoro je mladića sinoć posjetio u njegovu domu u vinkovačkom Novom Selu, nakon što je izašao iz bolnice, te je izrazio ogorčenje jer su nadležni nemili događaj okvalificirali kao "posljedicu uznemiravanja ili remećenja javnog reda i mira".

"U KBC-u Osijek mu je izdana operacijska dijagnoza višestrukog prijeloma lubanje i kosti lica. Mislim da nitko od nas ne bi volio da mu bilo koji član obitelji ode na privatnu zabavu i vrati se u ovakvom stanju, a da to netko proglasi remećenjem javnog reda i mira. Ovo je prije, po mom laičkom mišljenju, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, pa čak i pokušaj ubojstva", kaže Škoro.Poručivši kako će se vidjeti štiti li se u tom slučaju nekoga ili ne, ustvrdio je da u Hrvatskoj postoje dvostruka mjerila za "neke stvari", jer iako trebamo biti ponosni na razinu zaštite manjina u našoj zemlji, ima slučajeva poticanja netrpeljivosti i s njihove strane.

"Ne znam što bi trebao biti razlog, koja rečenica, koja skladba, koji potez da se nekoga ovako unakazi, pogotovo u zemlji u kojoj imamo radijsku postaju, koja se financira jednim dijelom i našim novcima, i koja vrti isključivo glazbu koja mnogima nije simpatična, a kolokvijalno se naziva 'cajkaškom' glazbom, posebice zato što se iz državnog proračuna financiraju i neke tiskovine koje često na osebujan način šire govor netrpeljivosti, pa čak i mržnje", rekao je.

Upitavši je li to možda posljedica djelovanja određenih osoba u javnom i političkom životu, kazao je kako je prošlog tjedna pripadnik srpske nacionalne manjine u Saboru generalu Hrvatske vojske vikao "ti si se izvukao".

Ovaj događaj je posljedica odnosa u hrvatskom društvu, činjenice da i dalje imamo segregaciju u obrazovanju. Kome to odgovara i je li to govor mržnje, pita Škoro uz poziv nadležnim institucijama da provedu istragu.

"Na nama političarima je velika odgovornost da usvojimo drugačije načine komuniciranja i doprinesemo na svim mogućim poljima, posebice na zakonodavnim, da se ovakve stvari više ne događaju, da nam djeca odrastaju zajedno kao građani Hrvatske, a ne kao djeca koja se od malih nogu uče mrziti", poručio je.