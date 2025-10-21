slijedi očevid

Policija u stanu u Karlovcu pronašla mrtvu 33-godišnjakinju: Sumnja se na ubojstvo?

21.10.2025 u 13:07

Nakon prijave, karlovačka policija sinoć je u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašla mrtvo tijelo 33-godišnjakinje

Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.

Jutarnji list piše da se, budući da je na mjestu događaja proveden očevid te je naložena obdukcija tijela preminule, očito sumnja na nasilnu smrt, iako to u policijskom priopćenju nije izrijekom navedeno.

