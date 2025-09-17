Policija i USKOK razbili lanac krijumčara ljudi: Uhićeno više osoba

Policija i USKOK provode novu akciju na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kako je izvijestio USKOK, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje.

Uhićeno je nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.

"USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", priopćili su.

Oglasila se i policija

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, potvrdili su da od jutros rade na "realizaciji kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 326. Kaznenog zakona - protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja."

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba, potvrdili su te dodali da će tijekom dana provoditi hitne dokazne radnje.

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja PU splitsko-dalmatinska podnijet će kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", izvijestili su.

Uskoro opširnije...