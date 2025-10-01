Podignuta optužnica protiv Josipa Dabre!

'Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1983.) zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona', stoji u priopćenju DORH-a.

Okrivljenika se optužnicom tereti da je u vremenu od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava. Također ga se tereti da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je djetetu od 2020. do 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Još u siječnju Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi.

Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji navode da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice