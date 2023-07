Dječak izronio granatu iz Domovinskog rata. Žena je nosila po rivi i vikala: To je bomba

'Dječak je granatu izvadio vani na rivu. Ali ono što me frapiralo je da ju je u naručje uzela jedna žena, koja ju je nosila rivom krcatom ljudi i vikala da je to bomba. Mi se tu kupamo 15 godina i naprosto mi je nevjerojatno da tu napravu nismo uočili prije, jer je tu more izuzetno bistro i plitko. Pa to je pronađeno na svega 2-3 metra dubine', ispričala je za Morski.hr svjedokinja događaja.

Dodala je da im je pirotehničar rekao: 'Da je netko izvukao osigurač, bilo bi svega'. Naime, plaža u Kožinu puna je djece

Priču o pronalasku granate potvrdila je i policija.