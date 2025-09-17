na osječkom sudu

Bivšem sucu dosuđen rad za opće dobro zbog krivotvorenja odluke o pritvoru

17.09.2025 u 12:35

Sudnica, presuda
Sudnica, presuda
Bivši sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu Mirko Živić osuđen je na osječkom Županijskom sudu zbog krivotvorenja odluke o pritvoru na 10 mjeseci zatvora, a kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro, potvrdio je Hini Živićev branitelj Damir Hećimović.

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao početkom srpnja ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv Živića zbog krivotvorenja odluke o pritvoru za moldavskog državljanina Elmira Bairamova.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnica teretila Živića za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Živić je optužen da je 18. veljače 2025., kao predsjednik optužnog vijeća Općinskog suda u Slavonskom Brodu koje je odlučivalo o optužnici Općinskog državnog odvjetništva koje je protiv Bairamova predložilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, održao sjednicu bez nazočnosti članova optužnog vijeća i braniteljice okrivljenika, što je suprotno zakonu.

Potom je Živić samostalno donio i objavio rješenje o produljenju istražnog zatvora protiv Bairamova zbog opasnosti od bijega, priopćio je ranije Uskok, dodajući kako je u zapisniku o održanom ročištu neistinito naveo da su ročištu prisustvovali i uz njega odlučivali dvojica sudaca kao članovi optužnog vijeća.

Osim toga je neistinito naveo da je na ročištu bila i braniteljica Ana-Maria Bogović te da se nije protivila predloženom produljenju istražnog zatvora, kao i da se odrekla prava na žalbu na rješenje o produljenju istražnog zatvora. Uz to, Živić je lažno naveo da se odvjetnica vlastoručno potpisala na izjavu o odricanju od prava na žalbu.

Nadalje, Živić se teretio da je istog dana sačinio pisani otpravak rješenja o produljenju istražnog zatvora u kojem je ponovno naveo neistinite navode, nakon čega je u e-spisu sporno rješenje iskazao kao pravomoćno.

Uskok je istaknuo da je Živić na taj način uskratio Bairamovu pravo na stručnu pomoć branitelja prilikom odlučivanja o produljenju istražnog zatvora, kao i temeljno pravo na podnošenje žalbe protiv odluke o produljenju istražnog zatvora, a koja su zajamčena Ustavom RH, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Zakonom o kaznenom postupku.

Državno sudbeno vijeće (DSV) Živića je u travnju ove godine, na njegov zahtjev, razriješilo sudačke dužnosti.

