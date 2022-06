Bivšeg voditelja Hitne u Makarskoj terete za nesavjesno liječenje: Nije pratio ugroženog pacijenta do Splita, muškarac je preminuo

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu za nesavjesno liječenje i dva kaznena djela sprječavanja dokazivanja protiv bivšeg voditelja Hitne pomoći Makarska

Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 13. lipnja 2022., nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog, u stjecaju, počinjenog kaznenog djela nesavjesnog liječenja iz članka 181. stavak 1., 4. i 8. Kaznenog zakona/11 i dva kaznena djela sprječavanja dokazivanja iz članka 306. stavak 2. KZ/11.

Okrivljeniku se stavlja na teret da je 21. studenoga 2020. od 3:32 do 4:50 sati, kao dežurni liječnik jedne zdravstvene ustanove u jednom gradu na području Županije splitsko-dalmatinske; u kojoj je pacijent zatražio liječničku pomoć zbog zadobivenih ozljeda; iako je prvim pregledom utvrdio da se pacijent nalazi u teškom stanju te iako je bio svjestan kako vitalni parametri koje je utvrdio prilikom prvog pregleda jasno upućuju da je pacijent potencijalno životno ugrožen, olako držao kako svojim postupcima neće izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta s posljedičnim smrtnim ishodom.

Tereti ga se da nije postupio pravovremeno i po pravilima struke te je pogrešno procijenio ozbiljnost stanja pacijenta umjesto da je bez odgode organizirao hitni transport pacijenta do KBC Split gdje je ozljedu bilo moguće definitivno zbrinuti i spriječiti smrtni ishod. Tereti ga se i da je odlučio kako neće prilikom transporta biti u pratnji ovako teško ozlijeđenog i vitalno ugroženog pacijenta čime je onemogućio njegovo aktivno liječenje tijekom transporta, pa je zbog opisanih evidentno nestručnih medicinskih postupaka i propusta u zbrinjavanju pacijenta došlo do narušavanja njegovog zdravlja i smrtnog ishoda u 4:50 sati na putu do bolnice.

Okrivljeniku se stavlja na teret da je 21. studenoga 2020., u prostorijama jedne zdravstvene ustanove na području Županije splitsko-dalmatinske; nakon prethodno opisanog postupanja; u dokumentacijski list hitnog slučaja koji je sastavio medicinski tehničar, a koji se odnosio na navedenog pacijenta; koristeći se šifrom medicinskog tehničara, svjesno upisao lažne podatke o vitalnim parametrima pacijenta i o njegovom medicinskom zbrinjavanju kako bi neistinito prikazao da je pacijent bio u potpunosti zadovoljavajućih vitalnih znakova i da nije bio životno ugrožen.

Tereti ga se i da je od 21. studenoga 2020. do 21. siječnja 2021. u prostorijama jedne zdravstvene ustanove na području Županije splitsko-dalmatinske; nakon prethodno opisanog postupanja; u dokumentacijski list koji se odnosio na tog pacijenta, naknadno upisivao lažne podatke o vitalnim parametrima tog pacijenta i o njegovom medicinskom zbrinjavanju kako bi neistinito prikazao da je pacijent prije transporta prema KBC-u Split bio relativno zadovoljavajućih vitalnih znakova i da nije bio životno ugrožen. Tereti ga se da je radnje, opisane u prethodna dva odlomka, učinio kako bi znatno otežao utvrđivanje svoje odgovornosti u kaznenom postupku za to kazneno djelo.