Zorić: Dobro da je Vlada 'napokon malo zagrabila i u svoje dvorište'

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić u utorak je, komentirajući mjere Vlade za ograničavanje cijene goriva, ocijenio kako je dobro da Vlada "napokon malo zagrabila u svoje dvorište"

Dodaje i kako, ako smo već izloženi tomu, onda sve te posljedice moramo i otrpjeti te se moramo postavljati što je moguće bolje da posljedica bude što manje.

"Jučer je Vlada donijela određene odluke u tom smjeru, mislim da je dobro da su napokon malo zagrabili u svoje dvorište, da su smanjili te trošarine, a ako se ovako nastavi to će trebati raditi češće i više. A da će posljedica biti, apsolutno će ih biti. Na sve nas će to utjecati, ali svijet neće stati, mi moramo funkcionirati, funkcionirali smo u ratu i znamo šta to znači, nismo to htjeli ali kako je tako je", zaključio je Zorić.

Kako bi ublažila rast cijena osnovnih naftnih derivata Vlada je jučer reagirala dvjema uredbama, kojima je fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni eurosuper i eurodizel te na plavi dizel, a privremeno je smanjila i trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo.