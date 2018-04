Žene su hrabrije od muškaraca u pokretanju biznisa, a sada mogu i lakše doći do novca

Na konferenciji Žene u poduzetništvu održanoj u četvrtak Hrvatska poštanska banka i Europska banka za obnovu i razvoj predstavile su svoje programe za financiranje, poticanje i unaprjeđivanje ženskog poduzetništva, koje se kako u svijetu tako i u Hrvatskoj smatra novom prilikom za poticanje zapošljavanja i gospodarski rast

Žene sve češće pokreću i vode vlastita poslovanja, a pozitivne promjene vidljive su i u Hrvatskoj, u kojoj žene sve češće kreću u svoj biznis te u ukupnom broju malih i srednjih poduzeća sudjeluju s oko 25 posto.

Prema istraživanju Global Entrepreneurship Monitora, žene u Hrvatskoj u poduzetništvo najčešće ulaze u dobi od 35 do 44 godine i to iz nužnosti, a zanimljiv je i statistički podatak da od 100 nezaposlenih osoba 15 žena pokrene vlastiti posao, dok istovremeno to učini tek petorica muškaraca.

Potencijal ženskog poduzetništva prepoznale su i Hrvatska poštanska banka i Europska banka za obnovu i razvoj te su prošle godine ugovorile financijski paket za poticanje ženskog poduzetništva.