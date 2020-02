Zapošljavaju McDonald’s, Ghetaldus Optika i Gebrüder Weiss

MojPosao, vodeći portal za zapošljavanje u Hrvatskoj, ponovno je 'pretresao' tržište rada i pronašao zanimljive oglase za posao

Model pakiranja, članica Model Grupe, proizvodi široku paletu proizvoda ambalaže od valovitog kartona. Opremljen najučinkovitijim strojevima za preradu, ovaj pogon je po pitanju kvalitete, pouzdanosti i inovativnosti vodeći proizvođač ambalaže u Hrvatskoj. Kako bi dodatno osnažili svoj postojeći tim, u potrazi su za Voditeljem računovodstva/glavnim računovođom (m/ž). Uvjeti za prijavu na oglas su: minimalno 5 godina iskustva u računovodstvenim poslovima, izvrsne organizacijske vještine i odlično poznavanje rada na računalu. Na oglas se možeš prijaviti do 9. ožujka.

Globalna hrana d.o.o. nositelj je franšize McDonald’s za područje Republike Hrvatske i dio najvećeg lanca restorane brze usluge u svijetu koji broji više od 36.000 restorana. Vjeruju da tim mora raditi “kao po špagi” da bi gostima u ruke stigao uvijek svježi burger, a njihova ekipa sada traži nove kolege i to na poziciji Radnik u restoranu (m/ž). Novom zaposleniku nude fleksibilno radno vrijeme, redovno povećavanje plaće svake godine, božićnicu i regres, edukacije u restoranu i izvan njega te mogućnost napredovanja kroz 4 do 6 mjeseci. Javi im se do 3. ožujka.

Pridruži se zagrebačkoj podružnici Luckia Casina, jednoj od vodećih tvrtki za igre na sreću u Španjolskoj, na poziciji Konobar (m/ž) i postani dijelom jedne velike obitelji! Novom kolegi nude pozitivnu radnu atmosferu, edukacije, team building aktivnosti, kvartalnu isplatu bonusa i napojnice te mogućnost razvoja karijere. Prednost pri zapošljavanju imat će kreativne osobe s integritetom, koje imaju strast za učenjem i dobro se snalaze u timu zaposlenika. Natječaj ostaje otvoren do 3. ožujka.

S poviješću od preko 550 godina, Gebrüder Weiss je najstarija logistička kompanija u svijetu - i jedna od najuspješnijih. Pitaš se koji je temelj njihova uspjeha? Odgovor se krije u kvalitetnim zaposlenicima! Kako bi osnažili svoj tim, zapošljavaju novog kolegu na poziciji Skladišni radnik – viličarist (m/ž). Opis posla uključuje utovar i istovar kamiona, sastavljanje zapisnika o nepravilnostima, rad u 3 smjene i pripremu robe za utovar. Ako posjeduješ dozvolu za upravljanje viličarem, samostalan si u donošenju odluka i otvoren si za timski rad, idealan si kandidat za posao! Životopis im pošalji do 27. ožujka.

Ghetaldus Optika, vodeći lanac maloprodaje u optičkoj djelatnosti u Hrvatskoj, zastupnik je vodećih svjetskih brandova u sunčanim i dioptrijskim naočalama, kontaktnim lećama i pratećoj opremi, a jedini u Republici Hrvatskoj imaju vlastiti brand naočala. U cilju održavanja navedene razine kvalitete, u potrazi su za Optičarem/Trgovcem u optici (m/ž). Idealan kandidat posjeduje barem jednu godinu radnog iskustva na poslovima u optici, upoznat je s poslovanjem maloprodaje i poznaje osnove engleskog jezika. Rok za prijavu ističe 10. ožujka.

Nisi pronašao nešto za sebe? Ne brini, jer cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta u svijetu IT-a možeš proučiti na portalu MojPosao!

Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potražite i na MojPosao LinkedIn profilu.