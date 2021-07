Za projekt autonomnih taksija nisu znali ni naši zaposlenici, u njega ćemo uložiti milijarde eura. Rasprodali smo prvu seriju Nevere, kupac mi je nudio da odem s njim na Mjesec

Glavni izvršni direktor tvrtke Bugatti Rimac Mate Rimac gostovao je u središnjem Dnevniku HRT i na Novoj TV gdje je otkrio planove za budućnost

'Bugatti ima 110-ljetnu povijest i tradiciju, uvijek su bili poznati po podizanju ljestvice, kako prije Drugog svjetskog rata. tako i sada zadnjih 20 godina. Grupacija Volkswagen uložila u Bugatti više od milijardu i eura. Najveća tvrtka u Europi VW dati takvo povjerenje maloj firmi u Hrvatskoj koja nije postojala do prije 12 godina i prvi puta u povijesti izdvojiti jednu marku i dat nama mislim da to puno govori', rekao je Rimac HRT-u. 'Na pitanje kako su se našli na omjeru 55 posto i 45 posto Rimac je rekao kako su pregovori krenuli prije dvije godine. - Na sastanku šef strategije VW mi je spomenuo što misliš da ti preuzmeš Bugatti. Mislio sam da se šali i nisam se obazirao. Par mjeseci kasnije me nazvao i pitao jesam li razmislio o tome. Tada sam shvatio koliko je to ozbiljna stvar i shvatio sam koliko to ima smisla i kako je to win-win-win i za VW i za nas i za Bugatti. Do omjera 55 posto i 45 posto došlo je na temelju evaluacije', rekao je Rimac.

Što se projekta autonomnih električnih taksija tiče, Rimac navodi da se radi o svjetskom ekskluzivu za kojeg nije znao niti veliki broj njegovih zaposlenika. Taj projekt bi uskoro trebao biti objavljen a u njega će s ulagačima biti uloženo stotine milijuna ako ne i milijardi eura, rekao je.

Nakon gostovanja na HRT-u Rimac je gostovao i na Dnevniku Nove TV, gdje je rekao zašto nikad nije otišao iz Hrvatske: 'Ja sam htio dokazati i pokazati da je to moguće raditi ovdje i sve sam radio da to ostane ovdje. Puno puta samo bili pred odlaskom. Nije to toliko do države, nego fali taj cijeli ekosustav. Nema investitora, nema venture kapital fondova, to jest, nešto sad ima. Tada kad sam ja krenuo nije bilo. Nemaš znanja tu, nemaš talenta, moraš sve izgraditi ispočetka, rekao je Rimac i istaknuo kako su ponosni što su hrvatska tvrtka. Svjetski mediji pišu o preuzimanju Bugattija i na naslovnicama piše da Bugatti sad postaje hrvatski, kaže Rimac i dodaje kako to s ponosom ističu kao što su i ponosni što su ovdje ostali. Komentirao je i Neveru. Kaže da je plan proizvoditi 50 automobila godišnje i 50 platformi za proizvođača koji radi automobile na bazi Nevere te 100 komada godišnje zajedno. 'Prvu godinu proizvodnje imamo rasprodanu', rekao je Rimac.