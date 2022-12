Vrhovni sud stao na stranu banaka? Ustavni stručnjak: Pogriješili su, nadam se da će se to ispraviti

Čak 55.000 hrvatskih građana koji su 2015. kredite u švicarskim francima konvertirali u kredite u eurima - ponovno razočarani. I to jučerašnjom odlukom Vrhovnog suda kojom je dužnicima odobreno samo pravo na zatezne kamate, a osporeno pravo na povrat preplaćenog iznosa na temelju promjene tečaja i kamata do trenutka konverzije. Apsurdno je što su tom odlukom nezadovoljne obje strane: i dužnici i banke

Nakon godina čekanja Jasna Čekada i dalje čeka. Na konverziju je, silom prilika, pristala, jer je time dogovorena daljnja otplata do tada preskupog kredita. No sve što je do konverzije, zbog nezakonito mijenjanja kamate i valutne razlike, preplatila banci, tadašnjim dogovorom - nije riješeno.

- Već 16 godina moja obitelj uredno otplaćuje kredit, bez dana kašnjenja, da pojednostavim, 55 tisuća eura, makar je to bilo u švicarcima. A mi nakon 16 godina uredne otplate još imamo 46.700 eura za platiti. Pa se ja pitam, a pitam i one suce Vrhovnog suda koji su neodlučni, kako da mi vratimo u preostalih 14 godina otplate ono što nismo uspjeli vratiti u 16 godina, kaže Jasna Čekada za Dnevnik HRT-a.