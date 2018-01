Vlasnik hrvatskog Gardalanda otkrio nam je što priprema za novu sezonu: Zasjat ćemo punim sjajem!

Prvi i zasad jedini zabavni park u Hrvatskoj, Fun Park Mirnovec pored Biograda na Moru trenutno je zatvoren za posjetitelje. Njegov vlasnik Franjo Koletić zbraja dojmove o prvih pet mjeseci rada i sprema se za početak nove sezone koja kreće od 6. travnja. Ističe kako je izuzetno zadovoljan lanjskim posjetom i da za ovu godinu priprema nove atrakcije

'Zadovoljni smo brojkama. Za nas je 2017. bila testna godina. Ipak se radi o novom biznisu i trebalo nam je vremena za uhodavanje. Puni smo iskustva i novih znanja te smo sigurniji u sebe. Mislim da smo preboljeli dječje bolesti. Sad znamo kako je to kad je u parku dvije, tri ili pet tisuća posjetitelja. U vikendu kad smo imali dan otvorenih vrata posjetilo nas je više od 10.000 ljudi . U 2018. zasjat ćemo punim sjajem', rekao je za tportal Koletić.

Fun Park Mirnovec krenuo je s radom početkom kolovoza . Prosječno ga je u danu posjećivalo od 1500 do 2000 ljudi.

'Riječ je o vodenoj atrakciji koja će biti pravo osvježenje za vrijeme visokih ljetnih temperatura. Zovemo je Atlantis. Za one koji su bili u talijanskom Gardalandu poznata je kao Atlantida. Nova atrakcija je i 7D interaktivno kino u kojem gledatelji aktivno sudjeluju u akciji, pucaju i skupljaju bodove. Usto, preuredit ćemo kuću strave pa će u njoj raditi glumci', najavio je Koletić.

Kao najposjećeniji dani u srcu sezone pokazala su se prva četiri radna dana u tjednu. Izvan sezone to su subota i nedjelja.

'I to me iznenadilo, ali sad ćemo se znati prilagoditi. Osim toga, naučili smo da moramo brže reagirati u slučaju tehničkih kvarova. Imali smo situaciju da nam je nekoliko dana nakon otvorenja nestalo struje. Naši tehničari se nisu najbolje snašli. Najgora stvar za zabavni park je kad nešto ne radi. To nam se više ne smije događati', istaknuo je Koletić.