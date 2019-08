Vlasnik brenda Gillette morao otpisati čak osam milijardi dolara jer se muškarci sve manje briju

P&G, jedan od najvećih svjetskih proizvođača kozmetike i srodnih proizvoda, je u drugom tromjesečju ostvario odlične rezultate iako je morao otpisati čak osam milijardi dolara od svojeg poznatog brenda jer je u posljednjih desetak godina došlo do promjene u društvenoj prihvatljivosti (ne)obrijanih muškaraca

Posljedica je to promjene u društvenoj prihvatljivosti brada i brkova na muškarcima do koje je došlo u posljednjih desetak godina. Na brade se više ne gleda nužno kao na znak nebrige i one su postale prihvatljivije nego prije u poslovnim i drugim krugovima. Osim tih promjena u društvenom pogledu na (ne)obrijane muškarce, na poslovanje Gillettea je utjecala i promjena načina na koji se kupuje kozmetika i proizvodi za njegu lica, kao i rast jeftinije konkurencije u posljednje tri godine. Uz sve to, u enorman iznos otpisa uračunate su i posljedice promjene tečaja, napomenuto je u kompaniji.

Dionice P&G-a na burzi su usprkos velikom otpisu i negativnom kvartalnom rezultatu skočile na rekordnu razinu jer je kompanija u drugim dijelovima poslovanja ostvarila odlične prodajne i financijske rezultate. Pod kapom P&G-a okupljeni su deseci raznih brendova, a među najpoznatijim proizvodima nalaze se pelene Pampers, deterdženti Ariel i Tide, proizvodi za žensku higijenu Always i Tampax, šamponi Head & Shoulders te Pantene, kozmetika Old Spice, kao i proizvodi za dentalnu higijenu Oral-B.