Više nije pitanje to kakvu Zemlju ostavljamo djeci, nego kome je ostavljamo

Niti jedna zemlja u svijetu danas ne pruža najmlađoj generaciji prave uvjete za odrastanje i zdravu budućnost, zaključak je novog istraživanja o zdravlju najmlađih u 180 država. Glavni krivci za to su uništavanje okoliša, poguban marketing na društvenim mrežama koji potiče na konzumiranje brze hrane, slatkih pića, alkohola i duhana te rastući jaz između bogatih i siromašnih. Prema stopi smrtnosti djece, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i prehrani, Norveška je najbolja u svijetu, ali je 156. po pitanju smanjenja stakleničkih plinova. Hrvatska je prema prvom kriteriju na visokom 26., a prema drugom na 114. mjestu

Prijeđe li globalno zagrijavanje do 2100. četiri stupnja Celzijeva, na što ukazuju trenutne projekcije ako se nešto radikalno ne poduzme, slijede toplinski udari, porast razine oceana, velike migracije stanovništva u krajeve pogodnije za život, širenje bolesti poput malarije i neuhranjenost, što će u djece dovesti do razornih posljedica po zdravlje. A riječ je o samo 80 sljedećih godina, kada bi današnja djeca trebala postati bake i djedovi. Pariški protokol iz 2015. o smanjenju stakleničkih plinova i obuzdavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iz predindustrijskog doba danas se pokazuje kao utopija. 'Slažemo se s Gretom Thunberg kada kaže da svijet gori', veli Costello.

Istraživački tim zbog toga preporučuje nadogradnju Konvencije UN-a o pravima djeteta, a koja bi pomogla u rješavanju tih problema i usmjeravanju društvenih mreža u širenju pozitivnih poruka o zdravlju.

Imaju li djeca svijeta doista budućnost? Glavni urednik časopisa Lancet Richard Horton u izvještaju o rezultatima istraživanja zaključuje: 'Potreban je radikalan zaokret, u što treba uvjeriti sve, od čelnika UN-a, šefova država i lokalnih zajednica do same djece. Za to nam treba hrabrosti i predanosti. To je najveći test naše generacije.'